Élections législatives 2024 : pourquoi les enveloppes sont-elles de couleurs différentes d'un scrutin à l'autre ?

Si les bulletins de vote sont entourés de nombreuses règles pour être valides, c’est également le cas des enveloppes qui les entourent. Si pour les européennes du 9 juin, ces dernières étaient de couleur beige-kraft, elles sont bleues pour ces législatives. Quelles sont les raisons qui poussent à ce changement de pigmentation ?

Une alternance de couleur. Pour le premier tour des élections législatives, ce dimanche 30 juin, les électeurs ont glissé leur bulletin dans une enveloppe bleue, pourtant cette dernière était couleur beige-kraft pour les élections européennes du 9 juin dernier. Une règle instaurée en 1988.

En effet, si l’article R54 du Code électoral prévoit que les enveloppes doivent être «opaques et frappées du timbre» de l’élection mais aussi fabriqué en papier recyclé, le code n’en précise pas la couleur.

Cette règle est apparue plus tard dans le but de réduire la possibilité de fraude électorale mais aussi de faciliter l’organisation du vote.

Un choix de coloris limité

Le ministère de l’Intérieur a décidé de limiter le choix des couleurs au beige-kraft et au bleu. Le rouge, le rose et le vert ont été écartés car étant trop facilement assimilé à des partis politiques. En l’occurrence, à l’époque, le PCF, le PS et EELV.

Ainsi, les couleurs changent d’une élection à l’autre. Les enveloppes étant bleues pour ce scrutin législatif, elles devraient donc être beige-kraft en 2026 pour les municipales avant d’être à nouveau bleues pour l’élection présidentielle de 2027. Il faut noter que l'alternance des couleurs peut-être différente en métropole et dans les outre-mer.