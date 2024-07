Fortes précipitations : il a plu 20% de plus que la normale en juin en France, selon Météo-France

Selon le dernier rapport de Météo-France, le pays a connu l’un des mois les plus pluvieux au printemps depuis 2013. Au début de l’été, de nombreuses régions se sont ainsi retrouvées excédentaires en termes de précipitations.

L’humidité persiste. Après un printemps les pieds dans l’eau, ce début d’été reste marqué par les précipitations, hormis dans le Sud-Est de l’Hexagone. Le mois de juin a vu 20% de pluie en plus par rapport aux normales de la période 1991-2020, provoquant en certains endroits orages, inondations et coulées de boues, a indiqué mardi Météo-France dans un communiqué.

Mai, avec 60% d'excédent de précipitations, avait été le mois de mai le plus pluvieux depuis 2013. Toutefois, le service météorologique a rappelé que toutes les régions n’étaient pas logées à la même enseigne. La pluie «a parfois dépassé le double de la normale des Pays de la Loire et du Poitou à la Bourgogne, ainsi que sur les Alpes centrales et la Haute-Corse».

La Manche, le Languedoc, le Roussillon et la Côte d’Azur, ont connu plus d’épisodes ensoleillées que le reste du pays. Le niveau des précipitations a atteint «à peine la moitié de la normale» et a été «légèrement déficitaire au nord de la Seine».

De nombreux orages ont touché la France, notamment durant la deuxième quinzaine du mois, avec parfois des pluies équivalentes à plusieurs mois tombées en à peine quelques heures.

Bilan climatique juin 2024





Températures en moyenne conformes aux valeurs de saison.





Pluviométrie excédentaire de +20% mais hétérogène selon les régions. Certains orages ont provoqué des inondations.





☀️ Ensoleillement déficitaire de -15%.



Des normales de saison

Coté mercure, malgré une impression maussade liée à la pluie, au manque d'ensoleillement (-15% en moyenne nationale) et des gelées et des températures particulièrement fraiches enregistrées le 12 juin, le mois dernier a été en moyenne conforme aux valeurs de saison, tout comme l'avait été mai.

Seule la dernière semaine de juin a été estivale, avec pour la première fois de l'année, la barre des 30°C franchie à Paris et Bordeaux le 25 juin.

Il n'en reste pas moins que cela fait maintenant 29 mois que les températures en France ne sont pas redescendues sous les normales de saison, toujours établies sur les trois précédentes décennies en météorologie, illustrant toujours les effets du réchauffement climatique.