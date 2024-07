«Sans l'intervention de l'agent de sécurité, on aurait pu craindre le pire» : à Nice, des enfants juifs insultés à côté de leur école

Ce lundi, des écoliers se sont fait insulter par deux hommes près de leur école juive à Nice. Le vigile en charge de la sécurité de l'établissement a tenté de s'interposer et a violemment été agressé.

Un nouvel acte antisémite. Lundi 1er juillet, les écoliers d'une école juive de Nice ont été verbalement agressés par deux hommes. Face à ces insultes, le vigile qui est en charge de la sécurité de l'établissement s'est interposé. Les deux agresseurs l'ont alors asséné de coups après lui avoir jeté des projectiles en verre.

Un témoin de la scène raconte : «J'étais assis en train de manger et j'ai un ami à moi qui s'occupe de la sécurité de l'école juive qui était juste derrière. Il était en sang au milieu de la route. Il était en train de se faire taper par deux mecs donc je suis intervenu pour essayer de séparer un peu tout le monde», témoigne-t-il.

«ils ont été pris à partie parce qu'ils étaient juifs»

Une nouvelle agression à caractère antisémite selon un policier : «Ils étaient facilement identifiables puisqu'ils avaient des kippas donc ils ont été pris à partie parce qu'ils étaient juifs. Sans l'intervention de l'agent de sécurité, on aurait pu craindre le pire», explique Laurent Alcaraz, membre du syndicat alliance police 6.

La scène se serait déroulée le long d'un parc pour enfants. Un lieu mal fréquenté selon des habitants : «Ce n'est pas bien fréquenté, il y a des mauvaises fréquentations. Ils volent des téléphones et les lancent dans les buissons et il y a aussi des drogués de temps en temps donc ce n'est plus vraiment un jardin pour les enfants malheureusement», raconte une mère de famille. Le parquet de Nice a annoncé l'ouverture d'une enquête en flagrance du chef de violences aggravées à raison de la religion de la victime et injures publiques à raison de la religion.

En mai, Gabriel Attal avait annoncé que «366 faits antisémites» avaient été enregistrés en France au premier trimestre de l’année 2024. Un chiffre en augmentation de 300% par rapport aux trois premiers mois de l’année précédente.