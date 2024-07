«Vous n'êtes pas capable de donner une consigne de vote claire» : Gabriel Attal interpellé par un étudiant (vidéo)

Alors qu’il se trouvait en campagne sur un marché du 15e arrondissement de Paris, le Premier ministre Gabriel Attal a été interpellé par un jeune homme de 22 ans, lui reprochant de n'avoir pas donné de «consigne de vote claire» pour le second tour des législatives.

Des griefs exprimés. En déplacement dans le 15e arrondissement de Paris ce mardi pour tenter de convaincre les électeurs avant le second tour des législatives de dimanche, le Premier ministre Gabriel Attal a été apostrophé par un étudiant au sujet des consignes de vote.

Si le chef du gouvernement s'était exprimé à l'issue du premier tour, martelant que «pas une voix ne doit aller en faveur du Rassemblement national» et que «l'enjeu de ce second tour est de ne pas donner de majorité absolue» au RN, il n'avait toutefois pas clairement exhorté les électeurs concernés à se reporter vers les candidats Nouveau Front populaire.

Une posture déplorée par ce jeune homme de 22 ans, vraisemblablement effrayé par la possible arrivée du RN au pouvoir : «Vous n'êtes pas capable de donner une consigne de vote claire (...) Franchement, il y a un vrai danger», a-t-il ainsi déploré face au Premier ministre.

«On va se battre», assure Gabriel Attal

«Vous pouvez me reprocher beaucoup de choses, mais pour le coup j’ai été très clair», s'est pourtant au contraire défendu Gabriel Attal. «Je me suis exprimé dès dimanche soir, j’ai continué à m’exprimer à plusieurs reprises et je suis aujourd’hui sur le terrain. On a aussi des candidats qui se sont exprimés clairement», a-t-il continué de défendre face à son interlocuteur peu convaincu.

«À 22 ans, vous n’avez pas le droit de laisser le monde à l’extrême-droite à des gens qui débutent dans la vie comme moi», lui a néanmoins rétorqué l'étudiant.

Gabriel Attal s'est ensuite voulu rassurant, déclarant que «tout le monde est très responsable dans ce deuxième tour» : «On va se battre pour éviter que l'extrême-droite n'ait la majorité absolue», a-t-il assuré.

Un aplomb qui a semblé convaincre le jeune homme, lui répondant : «Je vous fais confiance parce que ce qu'il se passe est très grave».