Elections Législatives 2024 :«Je refuse de donner un soldat de plus à Jean-Luc Mélenchon», lance le LR Vincent Jeanbrun, en lice contre l'insoumise Rachel Keke

En lice pour le second tour des élections législatives dans la 7e circonscription du Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun, maire LR de L’Haÿ-les-Roses, a attaqué durement La France insoumise et son adversaire, la députée sortante Rachel Keke.

«Dimanche prochain, ce sera la République ou le chaos !». Tels ont été les mots de Vincent Jeanbrun, à l’issue de sa qualification pour le second tour des élections législatives dans la 7e circonscription du Val-de-Marne.

Le 30 juin, le maire Les Républicains de L’Haÿ-les-Roses a terminé en deuxième position avec 34,64% des voix, derrière Rachel Keke, députée sortante, qui a elle recueilli 43,65% des suffrages.

Décidé à faire son entrée à l’Assemblée nationale, Vincent Jeanbrun a appelé, un an jour pour jour après l’attaque de sa maison lors des émeutes de juillet dernier, à «la mobilisation générale», afin de battre La France insoumise. «J’ai mis toutes mes forces dans la bataille parce que je refuse de donner un soldat de plus à Jean-Luc Mélenchon», a-t-il déclaré lors d’une réunion publique.

Une élection possible grâce au RN ?

Distancé par Rachel Keke, Vincent Jeanbrun pourrait profiter du report des voix du candidat du Rassemblement national Claude Ledion, qui a obtenu 18,89% des voix au premier tour.

Le maire de L’Haÿ-les-Roses s’en est pris fermement à son adversaire, reprenant notamment des propos de Rachel Keke qui, en 2022, déclaré, lors d'une marche pour Adama Traoré décédé six ans plus tôt lors de son arrestation : «nos enfants dans les banlieues sont contrôlés et tués par la police».

Il a également estimé que la candidate insoumise avait comme «seul bilan que d'avoir manifesté pour empêcher l'expulsion d'un OQTF fiché S parce que radicalisé».