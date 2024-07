Élections législatives 2024 : qu'est-ce qu'un «gouvernement technique» qui pourrait être mis en place ?

En cas d’absence de majorité absolue à l’issue du second tour des élections législatives dimanche prochain, le président de la République Emmanuel Macron pourrait être amené à nommer un gouvernement «technique» afin d’empêcher un immobilisme total du pays.

Ce serait du jamais vu. Alors qu’au soir du second tour des législatives de dimanche prochain, l’actuel Premier ministre Gabriel Attal pourrait annoncer la démission de son gouvernement, une crise majeure planerait au-dessus de la Ve République.

En effet, si une reconfiguration politique de grande ampleur se profile, l’absence d’une majorité absolue à la chambre basse inquiète. L’Assemblée nationale pourrait se retrouver divisée entre trois blocs politiques dans l'Hémicycle : le Rassemblement national, le Nouveau Front populaire et Ensemble, rendant difficile la nomination d’un Premier ministre à Matignon.

Sans majorité absolue, le Rassemblement national, pourtant largement en tête du premier tour des législatives, ne parviendrait pas à appliquer son programme. Une hypothèse redoutée par le président du parti lui-même, Jordan Bardella, ayant affirmé qu’il ne deviendrait pas chef de gouvernement s’il n’avait pas de majorité absolue au Palais-Bourbon.

Un plan pour gérer les affaires courantes

Pourtant, il faudra bel et bien un nouveau gouvernement à partir du 7 juillet. Si la première solution serait d’attendre une nouvelle dissolution possible à partir de juillet 2025 ou une nouvelle élection présidentielle, à plus court terme, un autre chemin peut être envisagé.

Pour gérer les affaires courantes du pays, d’autant plus avec l’arrivée des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, Emmanuel Macron pourrait instaurer un «gouvernement technique», une option encore jamais instaurée sous la Ve République.

Concrètement, ce scénario consisterait à mettre en place une équipe de ministres composée, non pas d’élus issus de partis politiques, mais d’experts de différents domaines, venus de la société civile notamment. Ils pourront également être de hauts fonctionnaires, rompus à l'organisation de l'administration française. En somme, un grand directeur de banque pourrait se retrouver à l’Économie et aux Finances, ou encore un haut gradé aux Armées.

De nombreux atouts

Outre le fait de rassurer les Français et assurer le bon déroulement des affaires du pays, le fait d’instaurer une équipe de technocrates pourrait aussi faire consensus auprès de la plupart des forces politiques, une certaine forme de «paix», qui permettrait aussi aux partis de ne pas avoir à subir un quelconque bilan.

Néanmoins, plusieurs conditions sont nécessaires au bon fonctionnement de ce gouvernement. Il faudrait tout d’abord que tous les partis politiques acceptent ce scénario, ce que pourrait refuser le RN s’il arrivait de nouveau en tête à l’issue du scrutin. Autre condition, ces mêmes partis une fois d’accord, devraient s’engager à ne pas renverser le gouvernement par l’intermédiaire d’une motion de censure.