Élections législatives 2024 : un rassemblement pour «un Front démocratique contre l’extrême droite» organisé à Paris

Les résultats du premier tour des élections législatives anticipées remportées par le Rassemblement national ont engendré une vague de protestation et de mobilisation. Ce mercredi 3 juillet se tient notamment à Paris un rassemblement «pour un Front démocratique contre l’extrême droite» à l’appel de nombreuses personnalités, associations et syndicats.

«Faire entendre ce message vital». À l’appel de nombreuses personnalités publiques mais également d’associations, de syndicats et même de médias, un rassemblement est organisé ce mercredi 3 juillet entre 18h30 et 23h place de la République à Paris.

Cette manifestation, qui a pour but de demander la construction d’un «Front démocratique contre l’extrême droite», fait écho aux résultats du premier tour des élections législatives anticipées. En effet, ce dimanche 30 juin, le Rassemblement national a connu une victoire historique en se plaçant en tête de la grande majorité des circonscriptions.

Parmi les personnalités présentes, l’actrice Judith Godrèche, l’auteur Cyril Dion ou encore l’économiste Julia Cagé, prendront la parole. La CGT, Solidaires, l’UNSA et la CFDT, entre autres, ont aussi répondu à cet appel contre l’extrême droite française.

«Sauver le vivre ensemble»

Les organisateurs, issus de la société civile, ont indiqué que d'autres prises de parole et des concerts auraient lieu durant la soirée et que la manifestation serait retransmise en direct par certains médias et associations participants au rassemblement, parmi lesquels Mediapart, L’Humanité, SOS Racisme, la Fondation des Femmes…

Les organisateurs ont par ailleurs appelé les Français à se rendre aux urnes le 7 juillet prochain. «Un seul bulletin, partout : contre l’extrême droite. C’est-à-dire un bulletin pour le ou la candidate en situation de battre le RN. Oui, c’est demander à certaines et certains d’entre nous de voter le 7 juillet pour un adversaire politique. Un acte difficile, nous le savons. Mais un acte indispensable si nous voulons sauver notre capacité à vivre ensemble», peut-on lire dans l’appel à manifester.

Un rassemblement avait déjà eu lieu ce dimanche à l'annonce des résultats place de la République.