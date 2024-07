«Jeune Garde» : huit membres de l'organisation «antifasciste» mis en examen pour une agression à caractère antisémite

Huit membres issus de la «Jeune Garde» ont été mis en examen le 27 juin dernier pour «violences en réunion en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion», a confirmé le parquet de Paris à CNEWS. Les militants de l'organisation «antifasciste» sont soupçonnés d’avoir agressé un adolescent de 15 ans dans le métro parisien sur fond de propos antisémites.

En marge d’une conférence sur le «génocide palestinien» à Gaza, tenue le 27 mai dernier à Paris par Rima Hassan, plusieurs individus issus de son service d’ordre auraient pris à partie des membres de la Ligue de défense juive, réunis pour tenter d’empêcher la tenue de la conférence.

À la suite de ces échauffourées, huit jeunes portant des masques chirurgicaux auraient agressé un adolescent de 15 ans sur la ligne 2 du métro parisien, en tenant des propos à caractère antisémite.

Selon les faits rapportés par le Canard Enchaîné, et confirmés par le parquet de Paris à CNEWS, les jeunes militants auraient poursuivi la victime dans le métro au niveau de la station Victor-Hugo, sur la ligne 2. Les suspects auraient ensuite insulté, frappé et traité de sioniste la victime, avant de lui demander de scander «vive la Palestine !». Selon nos informations, ce dernier a bénéficié de douze jours d’incapacité de travail «en raison du retentissement psychologique» de l’agression.

La «Jeune GARDE» dément

Identifiés comme appartenant à l’organisation «Jeune Garde Paris» les huit militants ont été placés sous contrôle judiciaire et mis en examen le 27 juin, pour le chef de «violences en réunion ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours dans un moyen de transport collectif de voyageurs en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion».

De son côté, l’organisation a réagi en publiant un communiqué qui dément la version apportée par le Canard Enchaîné. Selon «Jeune Garde Paris» qui rejette «en bloc» ces accusations, «aucun fait de violence physique» n’a été commis. Il s’agirait seulement d’une «brève altercation verbale» qui ne revêt «aucun caractère antisémite, de quelque nature que ce soit».

Des articles de presse accusent la Jeune Garde de violence à caractère antisémite. Nous rejetons en bloc ces accusations. Aucune violence, aucun acte antisémite mais une altercation dans le métro suite à une attaque coordonnée par des milices d'ext droite anti-palestiennes. pic.twitter.com/sUeTxTNrzN — Cem Yoldas (@CemYoldass) July 2, 2024

L’organisation d’extrême gauche, fondée en 2018 par Raphael Arnault, fiché «S» et par ailleurs qualifié au second tour des législatives sous l'étiquette NFP dans le Vaucluse, s’interroge sur l'utilisation de ces faits «pour attaquer et diffamer» leur collectif. «Jeune Garde Paris» dénonce également le caractère «éminemment politique» de cette affaire, en plein coeur des élections législatives, et rappelle qu’elle s’est toujours «engagée contre toute forme d’antisémitisme».