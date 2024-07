Paris : un meeting contre la «haine des juifs et d'Israël» organisé ce mercredi

Après le premier tour des élections législatives, lors duquel le Rassemblement national est arrivé en tête du scrutin dimanche, un meeting se tient ce mercredi à Paris «contre la montée de l'extrême droite», et «l'effacement des crimes du 7 octobre 2023».

Faire front face à l'antisémitisme et pour la République. Quatre jours avant le second tour des élections législatives, prévu dimanche 7 juillet, et trois jours après la victoire du RN devant le Nouveau Front populaire et la majorité présidentielle, un meeting est organisé ce mercredi à Paris «contre la montée de l'extrême droite et de l'antisémitisme».

Parmi les participants, on retrouve plusieurs personnalités politiques et publiques telles que l'ancien Premier ministre Manuel Valls, le philosophe Raphaël Enthoven, l'imam Hassen Chalghoumi, ainsi que le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), Yonathan Arfi ou encore le nouvel ambassadeur d'Israël en France Joshua Zarka, présentes à la Maison de la Mutualité à Paris (5e arrondissement) pour participer à un temps d'échange.

Organisé par le collectif citoyen Agir Ensemble, ce meeting se tiendra à 19h et portera plusieurs messages forts notamment l'opposition «à l'effacement des crimes du 7 octobre» commis en Israël par le groupe terroriste Hamas, ainsi que la lutte contre «la haine des juifs» et de l'État hébreu.

Fait notable, Mosab Hassan Youssef, fils du prédicateur et cofondateur du Hamas Hassan Youssef , sera également présent à cet événement.

L'homme de 46 ans, réfugié aux États-Unis, avait aidé Israël durant la seconde Intifada (2000-2005), en livrant des informations à Tsahal.