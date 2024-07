Reims : une mère et son compagnon déférés pour «torture et barbarie» sur un bébé de 10 mois

La jeune mère d'un nourrisson de dix mois et son compagnon ont été déférés mercredi à Reims en vue d'une mise en examen pour «actes de torture et de barbarie». Ils sont soupçonnés d'avoir gravement violenté le bébé.

Une affaire sordide. À Reims, la mère d'un bébé de 10 mois et son compagnon ont été déférés en vue d'une mise en examen pour «actes de torture et de barbarie». Le 27 juin, un signalement était effectué pour un enfant admis aux urgences pédiatriques du CHU de Reims. Le bébé de 10 mois portait des lésions oculaires et de nombreux hématomes. Les médecins ont constaté des fractures aux membres inférieurs et une lacération du foie. C'est la grand-mère, voyant l'état de l'enfant, qui a supplié sa fille d'emmener le nourrisson aux urgences, rapporte l'AFP.

Le récit de la mère «incohérent», évoquait une «chute accidentelle». Mais il est apparu «que le bébé était littéralement couvert de bleus, avait des lésions cornéennes sur les deux yeux, ainsi qu'une lacération hépatique post-traumatique grave et trois fractures des membres inférieures», a précisé le parquet. Les jours du nourrisson ne sont «pas en danger», mais le Centre hospitalier universitaire (CHU) a prescrit une ITT d'«au moins de 30 jours», sans pouvoir «se prononcer sur d'éventuelles séquelles définitives».

la mère accuse son compagnon

«Les photographies des lésions de l'enfant sont très impressionnantes, même pour des professionnels», est-il précisé dans le communiqué. L'enfant a «immédiatement» été placé et la mère et le beau-père, qui vivent près de Reims, ont été placés en garde à vue lundi. Entendue par les enquêteurs, la famille de la mère a assuré «qu'elle s'inquiétait énormément pour le petit enfant», dont la jeune femme «ne s'occupait pas, préférant faire la fête avec des amis, et fumant régulièrement du cannabis à côté» de lui.

Un témoin proche du couple, a décrit une scène «filmée» et qu'il a lui-même vue, montrant «le beau-père de l'enfant emballer entièrement le bébé dans du film plastique, laissant seulement un trou pour la bouche». Il apparaît par ailleurs «que le beau-père (a) décapité le chat» de la maison en «lui coupant le cou alors qu'il était encore vivant, avant de le jeter dans la poubelle».

Entendue, la jeune femme a «minimisé les faits», affirmant «bien s'occuper de son fils» et mettant en cause son compagnon, toujours selon le parquet. Cette dernière n'a «aucun antécédent judiciaire», mais le beau-père a été condamné à sept reprises pour des conduites sans permis et en état alcoolique, et deux fois pour des violences aggravées.

L'homme a également été déféré en vue d'une mise en examen pour des «actes de cruauté envers un animal» ayant entraîné la mort. Un mandat de dépôt a été requis à l'encontre des deux mis en cause.