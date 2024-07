Roland Dumas, ancien ministre de François Mitterrand et ex-président du Conseil constitutionnel, est mort à 101 ans

Descendant de résistant, ministre à répétition sous François Mitterrand et ex-président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas s'est éteint à l'âge de 101 ans, a-t-on appris ce mercredi 3 juillet.

«Il a marqué de son empreinte l'histoire de la Ve République», a déclaré le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Ce mercredi 3 juillet, l’ensemble de la presse a annoncé la mort à 101 ans de Roland Dumas. Avocat, député, vice-président de l'Assemblée nationale, puis ministre et président du Conseil constitutionnel, ce dernier aura marqué le paysage politique français pendant près de soixante ans.

Né en Haute-Vienne en 1922, Roland Dumas sera rapidement confronté à une tragédie. Alors dans sa vingtaine, son père, le résistant Georges Dumas, est arrêté sur dénonciation par la Gestapo en 1944. Interné à la prison de Limoges, il sera fusillé dans une carrière de Brantôme.

Roland Dumas sera alors contraint d’aller reconnaître sa dépouille. Le jeune homme est lui-même engagé dans la Résistance et se retrouve interné au fort de Barraux en 1942, près de Grenoble, dont il s’évadera.

J’apprends avec tristesse le décès de Roland Dumas.





Grand avocat puis homme politique d’envergure et enfin président du Conseil constitutionnel, il a marqué de son empreinte l’histoire de la Vème République.





Je présente à sa famille et à ses proches toutes mes condoléances. — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) July 3, 2024

En 1950, il devient avocat à la Cour d'appel de Paris. Il s’illustre alors dans deux dossiers majeurs que sont le procès Guingouin et l'affaire des fuites impliquant l’ami de son père, Jean Mons. Outre ses talents devant les tribunaux, ce dernier ajoute de multiples cordes à son arc en consacrant son temps au journalisme ainsi qu'à l’apprentissage du russe et du chinois.

En parallèle, il fait la connaissance de François Mitterrand encore député de la Nièvre et à la tête de l'Union démocratique et socialiste de la résistance (UDSR). C’est à cet instant qu’il commence à s’impliquer en politique.

Un profil sulfureux

Malgré leur amitié, François Mitterrand rechignera à lui accorder un ministère. «J'ai deux avocats : Robert Badinter pour le droit et Roland Dumas pour le tordu», a déclaré l’ancien président de la République, considérant Roland Dumas comme sulfureux.

Pendant sa longue carrière, l’homme politique s’est aussi bâti une réputation de séducteur. Ayant un goût prononcé pour les femmes, il cache à peine ses maîtresses. Il achète par exemple un appartement pour l’une d'entre elles, Stéphanie Bordier. Outre ses amours, ses liens avec un certain Marcel Francisci, assassiné pour ses relations avec des réseaux de la drogue, empêchent François Mitterrand de lui confier un poste.

Pourtant, en décembre 1983, Roland Dumas devient ministre des Affaires européennes. Un an après, il reçoit le portefeuille des Relations extérieures jusqu’en 1986. Quelques années plus tard, il hérite du poste de président du Conseil constitutionnel, mais se retrouve forcé de démissionner.

L’affaire Elf, sa déchéance

Lorsque le scandale éclate, Roland Dumas est soupçonné d'avoir favorisé l'embauche d'une de ses nombreuses maîtresses, Christine Deviers-Joncour dans des sociétés du groupe pétrolier pour des salaires de complaisance.

Il est mis en examen, puis condamné à six mois de prison ferme, deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende d'un million de francs.

Il est relaxé en 2003 et confiera plus tard au Figaro qu'il a «touché le fond de la dépression et du désespoir». «J'étais victime d'une machination», a-t-il ajouté.