Voici les 5 villes où vivre avec son chien est le plus facile selon 60 millions d'amis

Adopter un chien est une décision importante pour tout foyer. Mais pour certains, le cadre de vie semble d'avantage s'y prêter. Tour d'horizon des villes de France les plus accueillantes pour les petits compagnons d'après une étude.

Chaque année, 30 Millions d'amis propose un classement des villes où il fait bon vivre pour les animaux domestiques, notamment les chiens. Dans cette étude, de nombreux critères sont pris en compte, comme le nombre d'espaces verts, leur accessibilité, ou encore les installations qui leur sont reservées.

Limoges

Limoges peut compter sur de nombreux parcs et jardins. Sauf indication contraire, tous les espaces verts de la ville ont été rendu accessibles aux chiens en 2012.

Montpellier

A la quatrième place du classement, on retrouve Montpellier. Avec ses nombreux espaces aménagés spécialement pour les chiens et ses 36 caniparcs, la ville ne cesse de démontrer son intérêt pour les compagnons à poils. Depuis le 26 février 2024, la ville a également frappé fort en rendant l'accès aux transports en commun gratuit pour tous les chiens.

bordeaux

Pour la première fois, Bordeaux atteint le podium de ce classement. La ville s'est notamment distingué grâce à sa tolérance : même si ce n'est pas stipulé dans le règlement de ses transports, les chiens y sont autorisés mais en panier ou avec une muselière.

nice

Nice est réputé pour ses espaces verts. Mais la ville est également particulièrement engagée dans la cause animale. Elle a par exemple décidé récemment d'autoriser les agents municipaux à venir travailler avec leur chien.

lille

Pour la deuxième année de suite, Lille trône en haut de ce classement. Elle a soutenu de nombreuses associations animales comme Vétérinaires pour Tous et Gamelles Pleines (en 2023). Katia Renard, rédactrice en chef de 30 Millions d’Amis, avait annoncé que ce critère serait particulièrement considéré cette année : «Nous avons attribué un coefficient supérieur à ce critère. Dans le contexte inflationniste que l’on connaît, il était important pour nous de valoriser les initiatives des villes qui soutiennent le tissu associatif local, allant dans le sens du bien-être animal et de l’aide aux populations les plus fragiles et démunies pour qu’elles puissent garder leur animal avec elles».