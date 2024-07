Elections législatives 2024 : combien de temps la France pourrait-elle rester sans nouveau gouvernement ?

Après le second tour des élections législatives, ce dimanche 7 juillet, la France pourrait voir un nouveau Premier ministre, d'un autre bord politique que le président de la République, entrer en fonction. Mais la constitution d'un nouveau gouvernement pourrait prendre un certain temps.

Vers un gouvernement qui prend son temps ? À l'approche du 2nd tour des élections législatives, les bruits de couloirs se multiplient concernant la constitution du futur gouvernement de la France.

En effet, Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon pourraient succéder à Gabriel Attal en tant que Premier ministre du pays en fonction des résultats du vote de ce dimanche 7 juillet. Dans ce cas, la constitution de leur gouvernement pourrait tarder, mais la France peut-elle l'attendre indéfiniment ?

La Constitution française ne prévoit aucun délai entre l'annonce du Premier ministre et la constitution de son gouvernement, explique à CNEWS le constitutionnaliste Xavier de Bonnaventure.

«Il n’y a aucune contrainte juridique qui impose au président de la République un timing (...) L’article 8 de la Constitution dispose uniquement que le président de la République nomme le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre, mais en réalité, il n’y a aucun cadre, aucune contrainte de délai dans la Constitution», précise l'expert.

Cependant, la tradition veut que l'annonce de la nomination des différents ministres soit faite assez rapidement, notamment à la suite d'une élection législative : «Le Premier ministre sortant remet généralement sa démission et celle de son gouvernement le lundi, donc le lendemain des élections législatives et un nouveau Premier ministre est généralement nommé le mardi. Ce n’est pas une règle mais c’est l’usage de laisser passer un jour entre la démission du Premier ministre et la nomination de son successeur», ajoute Xavier de Bonnaventure.

QUI PREND LES Décisions en attendant ?

En 2022, Élisabeth Borne, alors Première ministre, avait attendu quatre jours pour annoncer les membres de son gouvernement. La question qui se pose est donc de savoir qui gère les intérêts de la France lors de ces périodes sans gouvernement en place ?

Selon Xavier de Bonnaventure, aucune décision importante n'est prise lors de ces périodes. Les ministres sortants continuent d'assurer certaines tâches : «Il y a un principe lors de cette période transitoire, le gouvernement qui était en place intervient pour faire ce qu’on appelle l’expédition des affaires courantes, donc ça signifie qu’il intervient pour gérer les affaires courantes sans prendre d’initiative politique majeur», explique-t-il.

Reste que cette période transitoire pourrait être amenée à durer en France en fonction des résultats définitifs des élections législatives. En cas de coalition gouvernementale, la nomination du futur gouvernement ne serait pas simple : «Il pourrait y avoir des problèmes puisque le schéma de la Ve République a été conçu dans un système du fait majoritaire. Nous ne sommes absolument pas habitués à la coalition gouvernementale (...) Nous n’avons pas la culture de la coalition en France donc on ne peut pas exclure une situation de blocage totale au lendemain des élections législatives de dimanche», conclut Xavier de Bonnaventure.

Une situation que d'autres pays ont connue. En 2019, au sortir d'élections législatives, les partis politiques belges n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur le futur gouvernement. Il leur avait fallu 652 jours pour tomber d'accord sur la formation de leur coalition gouvernementale.

Un blocage qui pourrait se produire sur notre sol en cas de victoire du Rassemblement national ou du Nouveau Front populaire ce dimanche ? Réponse dans les prochains jours.