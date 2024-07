Elections législatives 2024 : mobilisation, report de voix, profil des candidats... A quoi le second tour va-t-il ressembler ?

Après une semaine de rebondissements politiques et de désistements en série, le paysage du second tour des élections législatives françaises se dessine avec une clarté nouvelle, marquée par une nette diminution des triangulaires et une montée en flèche des duels.

Dimanche prochain, 49,3 millions d'électeurs français retourneront aux urnes, après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron le 9 juin dernier et une percée du Rassemblement national (RN) au premier tour le 30 juin. Le second tour des élections législatives se profile désormais avec moins de triangulaires et beaucoup plus de duels directs entre les candidats restants.

une dominance des duels

Après les désistements de 224 candidats qualifiés au premier tour, le visage du second tour a radicalement changé. Les triangulaires ont fondu de 306 à 90, tandis que les duels ont quadruplé, passant de 190 à 408, selon les données du ministère de l'Intérieur, compilées par l'AFP.

Dans un étrange cas en Guyane, la seconde circonscription voit le député sortant de gauche, Davy Rimane, se retrouver seul face à lui-même, faute de concurrent après le désistement de son unique adversaire, Sophie Charles.

des Retraits stratégiques

Les appels au rassemblement contre le RN ont été largement suivis. Sur les 224 retraits de candidatures intervenus avant l'heure limite de 18h mardi, environ 58% viennent du NFP et 36% du camp présidentiel.

En se retirant derrière le candidat mieux placé (généralement celui du camp présidentiel ou d'un autre parti de gauche mieux positionné), les autres candidats de gauche espèrent concentrer les voix pour créer une opposition plus forte face au RN au second tour.

Les candidats des formations principales de gauche (PS, PCF, écolos, LFI) se sont désistés 88 fois sur 91 possibles. Trois se maintiennent au second tour, dont deux candidats LFI et un communiste.

les Calculs de report de voix

Dans 197 circonscriptions, le RN se retrouve dans une situation de duel direct au second tour. Cela signifie qu'il affronte un seul adversaire, ce qui simplifierait le choix pour les électeurs.

Dans 55 circonscriptions, un report parfait des voix donnerait même une avance confortable de plus de 25 points au «front républicain», comme le macroniste Jean-François Rousset dans la 3e circonscription de l'Aveyron, opposé au ciottiste Pierre-Antoine Fèvre.

En revanche, dans 14 circonscriptions, même un report parfait des voix du candidat désisté offre moins de 5 points d'avance sur le RN.

Et dans 10 circonscriptions, les désistements ne devraient rien changer : l'addition des voix du candidat désisté et du candidat restant reste inférieur au nombre de voix du candidat RN au 1er tour.

Reste que le second tour peut potentiellement amener de nouveaux électeurs et renverser certaines prévisions basées seulement sur les reports de voix.

le Profil des candidats

Parmi les 1.094 candidats en lice au second tour, 40 % sont des femmes, avec un âge moyen avoisinant les 49 ans. Le spectre des candidats va de la plus jeune, Clémence Naveys-Dumas, 18 ans, à José Gonzalez, 81 ans, illustrant une diversité d'âges et de professions, des cadres aux agriculteurs, en passant par des étudiants et des militaires.

Le taux de participation reste incertain, surtout à l'approche des vacances scolaires, malgré son pic au premier tour qui a vu 66,71% des inscrits se rendre aux urnes, rendant les prévisions délicates.