Élections législatives 2024 : Nicolas Dupont-Aignan au cœur d’une triangulaire qui s’annonce serrée dans l’Essonne

Député de l’Essonne depuis 1997, Nicolas Dupont-Aignan se retrouve au milieu d’une triangulaire complexe, dans laquelle chaque voix va compter lors du second tour des élections législatives.

«Ca va se jouer à 10 voix». Tels étaient les mots de Nicolas Dupont-Aignan, lors d’une rencontre avec des riverains, filmée par nos confrères du Parisien.

A l’aube du second tour des élections législatives, le président de Debout la France s’apprête à vivre un scrutin qui pourrait être très serré. Le 30 juin dernier, celui qui représente la 8e circonscription de l’Essonne depuis 1997 terminait en deuxième position, avec 32,96% des voix, derrière Bérenger Cernon, candidat du Nouveau Front populaire, qui a lui recueilli 34,37% des suffrages. Dans le détail, 698 votes séparent les deux aspirants à la députation.

Une triangulaire de tous les dangers

Si le triple candidat à la présidentielle, maire de Yerres de 1995 à 2017, aurait pu bénéficier d’un éventuel désistement, ça ne sera finalement pas le cas.

En effet, François Durovray, candidat divers-droite, et maire de la commune de Montgeron, qui avait obtenu 27,38% au premier tour à décider de rester en lice. «Je me suis engagé contre les extrêmes. Ils n’ont pas changé entre le premier et le deuxième tour», a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux pour justifier son choix.

Celui-ci devrait également bénéficier du report de voix de l’écologiste Amina Bouatlaoui Dehbi, candidate «Ecologie Au Centre», qui avait recueilli 3,41% des suffrages. «Monsieur Durovray est un homme de principes et de valeurs qui cherche le bien-être de ses concitoyens», a-t-elle déclaré.

Une alliance qui stratégiquement ne pourrait qu’amener le Nouveau Front populaire à la victoire selon Nicolas Dupont-Aignan, qui a, lui appelé les électeurs de François Durovray à le rejoindre. «A ceux qui ont voté Durovray, il faut leur dire :«Si vous revotez pour lui vous faites passer La France insoumise»», a considéré le souverainiste, candidat à sa réélection.

Une élection on ne peut plus locale

Chaque voix aura son importance dans ce scrutin, à l’image du premier tour. Tous les candidats ont pu bénéficier d’un important soutien dans leur ancienne mairie respective.

Concrètement, Nicolas Dupont-Aignan a obtenu 44% des voix à Yerres, contre 26% pour Bérenger Cernon et 23% pour François Durovray.

A l’opposé, à Montgeron, l’ancien édile, candidat divers-droite, a récolté 35,9%, contre 33,6% pour le représentant du Nouveau Front populaire et 25,8% pour le président de Debout la France.