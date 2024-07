Élections législatives 2024 : Philippe Poutou peut-il devenir le premier député NPA de l’histoire ?

Toujours en lice pour le second tour des élections législatives dans l’Aude, Philippe Poutou pourrait devenir, s’il l’emporte face au candidat du Rassemblement national, le premier député issu du Nouveau parti anticapitaliste (NPA).

Un député inattendu bientôt au Palais-Bourbon? Parachuté par le Nouveau Front populaire dans l’Aude, Philippe Poutou a réalisé une grande performance électorale le 30 juin dernier.

En effet, l’ancien candidat à la présidentielle est parvenu à se hisser au second tour des élections législatives, en obtenant 18,7% des voix.

Le représentant du Nouveau parti anticapitaliste sera donc fixé sur son sort ce dimanche 7 juillet, à l’issue de son duel avec Christophe Barthès, député sortant du Rassemblement national, qui a recueilli 49,33% des suffrages.

Mathématiquement ça reste possible. Mais pas la peine de se prendre la tête avec des calculs savants. L’idée c’est de réaliser l’exploit, tout simplement.



5/13 pic.twitter.com/468rmIauft — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) July 3, 2024

Une candidature décriée

Investi pour «faire face au danger immédiat de l’extrême droite au pouvoir», la candidature de Philippe Poutou, approuvée par l’union de la gauche, a suscité une vague de protestations, du côté de la majorité, comme à droite.

En effet, ses adversaires politiques lui ont reproché des propos polémiques à la suite de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023. Pour rappel, deux jours après le drame, le chef de file du NPA affirmait son «soutien plein et entier à la lutte des Palestiniens pour leur émancipation, y compris par la lutte armée».

Une réaction qui avait fait bondir la classe politique, poussant même certains élus à demander la «dissolution» de son parti. Le NPA avait même fait l’objet d’une enquête pour apologie du terrorisme.

Le 18 mars dernier, Philippe Poutou avait également défendu l’attaque d’un commissariat de la Courneuve (Seine-Saint-Denis), survenue à la suite de la mort d’un jeune homme de 18 ans lors d’une collision avec un véhicule de police. «Joli feu d’artifice ce soir devant le commissariat de La Courneuve. Soutien à une colère légitime après qu’un jeune a encore été tué par la police», avait-il exprimé.

«SMIC, pensions de retraite et minima sociaux»

Défendant le programme du Nouveau Front populaire, Philippe Poutou, lui-même étonné d’être qualifié pour le second tour, a dévoilé les premières mesures qu’il comptait mettre en avant en cas d’accession au Palais Bourbon.

«Dès les premiers jours nous augmenterons le SMIC, les pensions de retraite et les minima sociaux, et nous bloquerons les prix des biens de première nécessité. Ces mesures, Christophe Barthès et le RN ont voté contre à l’Assemblée», a-t-il révélé dans un entretien accordé à La Dépêche.