Elle reçoit une facture de plus de 19.000 euros à cause d’une fuite d’eau causée par un chantier près de chez elle

Une habitante de Beure (Doubs) fait face à de nombreuses fuites d'eau causées par un chantier de la commune autour de sa propriété. Depuis, son fournisseur lui réclame 19.211 euros.

Une situation incompréhensible. Depuis deux ans, Christine Soressi, une habitante de Beure (Doubs) près de Besançon a vu sa facture d'eau exploser. Son fournisseur lui réclame la coquette somme de 19.211 euros et cette femme de 53 ans n'y est pour rien.

En effet, les problèmes ont commencé lorsque la commune a acquis tout le rez-de-chaussée de la demeure. Des travaux ont alors été lancés pour réaliser un terrassement de la cour de la copropriété et c'est à partir de là que les factures d'eau reçues par la quinquagénnaire sont devenues exorbitantes. Au printemps 2022, elle a reçu une première facture d'eau de 6.000 euros : «Je n'avais pas de recul puisque je venais d'arriver, mais Gaz et Eaux (le fournisseur, NDLR) m'a alerté sur cette surconsommation et m'a indiqué qu'il y avait une importante fuite», explique l'habitante à France3Régions.

la mairie ne veut pas reconnaître sa responsabilité

Christine Soressi fait alors appel à un spécialiste pour effectuer une recherche concernant cette fuite et après une longue enquête, les travaux de la commune sont mis en cause : «Nous soupçonnons un problème dû au terrassement», conclut le rapport des experts daté d'avril 2023. Un autre rapport que France 3 Franche-Comté a consulté explique que les «les deux sinistres sont directement consécutifs aux travaux de terrassement réalisés par la Commune de Beure».

Malgré ces rapports, la mairie de Beure n'a toujours pas reconnu sa responsabilité : «Le maire ne veut rien savoir et il conteste les conclusions des experts. Il veut que je prenne les dégâts à ma charge en expliquant que le problème se trouve sur mon réseau privatif d'alimentation. Clairement, il s'en fiche !», affirme la femme de 53 ans.

Pour Philippe Chaney, maire de la commune, Christine Soressi est dans le déni et les expertises réalisées ne sont qu'«un tissu de mensonges».

L’habitante ne voit pas d’issue à la situation. La fuite est toujours là et sa facture continue de grimper. Maigre consolation : la mère de famille a obtenu de son fournisseur la suspension de ses prélèvements.