«Je vous conseille de préparer votre départ pour l'Afrique» : une Perpignanaise d'origine congolaise porte plainte après un courrier l'appelant à quitter la France

À quelques jours du second tour des législatives, une commerçante installée dans le quartier Saint-Mathieu à Perpignan a été victime de propos racistes émanant d’une source anonyme.

«Je ne vais pas me laisser faire», s’est indignée sur Facebook Brigitte Vumbi-Borne. Cette sexagénaire d'origine congolaise installée dans le quartier Saint-Mathieu de Perpignan a porté plainte après avoir reçu un courrier l'appelant à quitter la France. Le parquet a ainsi ouvert une enquête.

«Suite aux élections, la situation à Perpignan a considérablement changé. Il apparaît que vous n'êtes plus la bienvenue dans cette ville», est-il écrit dans le courrier, qui a également été publié sur ses réseaux sociaux. Le texte l’invite ensuite à vendre son domicile. «Une fois la vente conclue à une famille de bons Français de souche, je vous conseille de préparer votre départ pour l'Afrique», peut-on lire.

«Nous allons dès le mois de septembre effectuer un nettoyage impitoyable et virulent du quartier afin d’en restaurer l’atmosphère catalane d’antan», indique aussi cette lettre signée «Division Marcel Bucard de Perpignan, Mouvement Populaire Français». Marcel Bucard, antisémite notoire et fondateur en 1933 d’un parti politique inspiré du fascisme mussolinien a été fusillé à la Libération pour avoir collaboré avec l'Allemagne nazie.

@louis_aliot , Maire de Perpignan, communique :





« L’une de nos concitoyennes a reçu ce jour un courrier absolument abject. J’ai pris connaissance de cette ignominie et je demande au Procureur de la République de bien vouloir ouvrir une enquête sur le sujet.



( Suite en PJ ) pic.twitter.com/KFZG2WuSN6 — Ville de Perpignan (@MairiePerpignan) July 3, 2024

«Une ignominie»

«J'ai publié sur les réseaux sociaux car je veux qu'on en parle. Je veux qu'on sache qui je suis, ce qu'il se passe. Il faut le dénoncer», a expliqué la plaignante dans la presse locale. «Cela fait 58 ans que je vis sur le territoire, je suis naturalisée française», a-t-elle confié à France Bleu Roussillon.

Épouvantable lettre raciste reçue par Brigitte, commerçante perpignanaise, dans sa boite aux lettres, qui doit tous nous alerter. Son crime ? Sa couleur de peau. Menacée d’un « nettoyage impitoyable » : voilà où mène la haine. Plein soutien. Rassemblons-nous et résistons ! pic.twitter.com/8VdKyXPwaB — Nathalie Cullell (@NathalieCullell) July 3, 2024

Cette attaque raciste a également entraîné la réaction du maire de Perpignan, Louis Aliot. Ce dernier a dénoncé «un courrier absolument abject». «J’ai pris connaissance de cette ignominie et je demande au procureur de la République de bien vouloir ouvrir une enquête sur le sujet. J’assure cette dame de tout mon soutien et de toute mon affection et j’espère que les commanditaires seront rapidement trouvés et sévèrement punis», a-t-il écrit.

Nathalie Cullell, candidate du Nouveau Front populaire dans la 4e circonscription des Pyrénées-Orientales a également dénoncé ces propos sur X. «Épouvantable lettre raciste reçue par Brigitte, commerçante perpignanaise, dans sa boite aux lettres, qui doit tous nous alerter. Son crime ? Sa couleur de peau. Menacée d’un "nettoyage impitoyable" : voilà où mène la haine. Plein soutien. Rassemblons-nous et résistons !», a-t-elle écrit.