Somme : un professeur d'arts plastiques jugé ce jeudi pour avoir fait écouter un son d'orgasme à des élèves

Un enseignant du groupe privé Saint-Pierre d'Abbeville (Somme) est jugé ce jeudi 4 juillet pour «diffusion d'un message à caractère pornographique» à deux collégiennes.

Un homme de 33 ans est jugé jeudi 4 juillet devant le tribunal correctionnel d'Amiens (Somme). Professeur d'arts plastiques au sein de l'établissement privé Saint-Pierre d'Abbeville, le mis en cause est accusé d'avoir fait écouter à deux collégiennes, un enregistrement audio d'un orgasme, dans le but qu'elles le reproduisent ensuite en dessin.

Selon des informations obtenues par France Bleu, l'enseignant avait demandé aux enfants de ne pas en parler à leurs parents.

Une famille d'élève avait alors signalé les faits le 8 février dernier à la directrice de l'établissement, qui les a rapportés dès le lendemain au procureur, comme la loi l'y oblige. Le professeur d'arts plastiques avait été placé en garde à vue pendant deux jours, avant d'être présenté à un juge d'instruction le 29 février dernier.

Son ordinateur et son téléphone portable avaient été saisis, ainsi que son appareil photo, mais rien n'y avait été trouvé.

Une «maladresse» selon l'avocat

Placé sous contrôle judiciaire, il avait été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Mais selon son avocat, il s'agit d'une «maladresse» qui aurait pris de grandes proportions.

«La garde à vue portait sur des qualifications pénales graves, mais les faits n’étaient pas caractérisés. On ne lui reproche que d’avoir prétendument diffusé un message audio à caractère pornographique. Mais ces faits sont contestés et contestables», avait-il déclaré dans des propos relayés par Actu.fr.

La défense du professeur mis en cause avait également donné plus d'informations sur les faits : «Lors de son cours, l’enseignant a fait écouter des sons et il y aurait eu la voix d’un orgasme féminin. Ça a fait rire les élèves. C’est plus une maladresse, il n’y a rien de volontaire. Aucune intention à l’égard des élèves», a-t-il poursuivi.

Pour lui, ce dossier est «surdimensionné» : «C’est un enseignant bien perçu de ses collègues et apprécié de ses élèves. Finalement, ça relève plus de la maladresse. Il aurait dû écouter la série de sons avant de la diffuser en cours», a-t-il ajouté.