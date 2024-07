Défilé du 14-Juillet : voici les stations de métro fermées ce dimanche à Paris

Le traditionnel défilé militaire du 14-Juillet se tiendra ce dimanche à Paris. Il aura lieu cette année sur l'avenue Foch (8e arrondissement) et non sur les Champs-Élysées en raison des préparatifs des JOP de Paris 2024. Voici les stations de métro fermées dans la capitale pour la fête nationale.

Des itinéraires alternatifs à trouver. Comme chaque année, les festivités du 14-Juillet seront observées à Paris avec le traditionnel défilé militaire.

Celui-ci, qui se tient habituellement sur l'avenue des Champs-Élysées, sera exceptionnellement délocalisé cette année sur l'avenue Foch, de l’Arc de Triomphe jusqu'à la place du Maréchal de Lattre de Tassigny, en raison de la mise en place de périmètres nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Ainsi, ce dimanche plusieurs stations de métro seront fermées dès le milieu d'après-midi. La RATP a indiqué que dès 15h, la station Hôtel de Ville (lignes 1 et 11) sera close. Quelques heures plus tard, à 19h, les stations Trocadéro (lignes 6 et 9), la Motte-Picquet - Grenelle (lignes 6, 8 et 10), École Militaire (ligne 8), Alma - Marceau (ligne 9) et enfin Iéna (ligne 9) seront rendues inaccessibles.

Sur la ligne 6 du métro parisien, la circulation sera interrompue entre les stations Charles de Gaulle - Étoile et Montparnasse - Bienvenüe, également à 19h ce dimanche 14 juillet.

Côté tramway, la circulation sur la ligne T3B sera interrompue toute la journée entre Porte Maillot (Palais des Congrès) et Porte Dauphine. Deux stations seront également fermées ce dimanche, à savoir Porte Dauphine et Anna de Noailles.