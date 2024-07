Drapeaux sur les plages : voici les significations des différentes couleurs

Avec l'arrivée des beaux jours, les drapeaux de vigilance pour les baignades s'invitent dans le quotidien de bon nombre de vacanciers. Voici en détail la signification du code couleur de ces drapeaux qui s'avère fondamental pour ces derniers en cette période estivale.

Un code couleur qui change tout. Avec le retour des chaleurs et celui des Français sur les plages, la maîtrise du code couleur des drapeaux de signalisations pour la baignade s’avère primordiale pour profiter de ses vacances en sécurité.

L’association des Sauveteurs en mer (SNSM) explique ainsi sur son site internet que «la couleur du drapeau répond à des condi­tions précises, liée à la météo, à l’état de la mer mais aussi à la présence de sauve­teurs pour assu­rer la sécu­rité des baigneurs». Le drapeau vert indique que la baignade est surveillée et ne présente pas de danger pour le baigneur. Le drapeau jaune, quant à lui, indique une baignade surveillée avec danger limité ou marqué. Enfin, le drapeau rouge interdit la baignade.

Au délat des couleurs, il existe la configuration où le drapeau est baissé. Cela indique qu’un sauveteur est en cours d’intervention et que la baignade n'est plus surveillée. Si aucun drapeau n’est hissé, la baignade n’est donc pas surveillée. Le baigneur devra alors prendre pleinement la responsabilité de sa sécurité.

Des drapeaux bicolores lancés en 2022

En 2022, les drapeaux bicolores ont été lancés. On retrouve désormais des drapeaux plus spécifiques comme le drapeau rouge en haut et jaune en bas qui sert à delimiter la zone de baignade.

Le drapeau violet prévient d’une forte pollution de l’eau ou d'espèces aquatiques dangereuses. Enfin, un drapeau à damier noir et blanc indique une zone de pratique nautique et donc une baignade dangereuse.