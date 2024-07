Le Parti animaliste défend la création d’un ministère de la Condition animale

Alors que les discussions autour du futur gouvernement patinent, le Parti animaliste a contacté les différentes formations politiques dans l’optique de créer un ministère chargé de la Condition animale.

«Notre cause est transpartisane, elle est un vecteur de rassemblement». Dans un contexte marqué par les différentes spéculations autour du futur Premier ministre, et de son gouvernement, le Parti animaliste ne perd pas de vue son combat.

C’est dans cette optique qu’il a pris la décision de contacter, par l’intermédiaire d’une lettre ouverte, les «différents partis qui formeront des coalitions à créer un ministère de la Condition animale». «Nous sommes dans un temps de fracture, a expliqué à CNEWS Hélène Thouy, co-présidente du Parti animaliste. «Nous avons besoin d’apaisement, que les formations et les citoyens parviennent à communiquer».

Selon un sondage Ifop pour la Fondation Brigitte Bardot, paru en 2023, 82% des Français se disent favorables à la création d’une délégation interministérielle dédiée à la condition animale.

Un ministère autonome

Concrètement, le Parti animaliste espère la création d’un ministère à part entière «avec un budget propre et une autonomie vis-à-vis du ministère de l’Agriculture, et non un secrétariat d’État». Celui-ci pourrait ainsi, selon Hélène Thouy, «être dédié à un véritable ministère, chargé de défendre les animaux sauvages, mais aussi de l’élevage et les animaux de compagnie».

Un ministère, en «collaboration avec les autres» qui pourrait, d’après le Parti animaliste, «proposer des alternatives», tout en participant aux objectifs globaux du gouvernement. «Nous voulons montrer qu’il est possible à la fois de considérer l’intérêt des humains, sans pour autant négliger celui des animaux et de l’environnement. Ce n’est pas incompatible», a jugé Hélène Thouy.

L’absence d’un tel dispositif au sein du gouvernement actuel a d’ailleurs été pointée du doigt récemment. En effet, un sondage Ifop pour la Fondation 30 Millions d’Amis, paru en février 2024, révèle que 73% des Français regrettent que le gouvernement de Gabriel Attal ne comporte aucun dispositif spécifiquement dédié à la cause animale.

Absent des élections législatives, le Parti animaliste est de plus en plus présent sur l’échiquier politique, notamment à l’échelle locale, par l’intermédiaire de ses conseillers dans certaines communes. Lors des élections européennes, celui-ci a récolté 2% des voix, soit 495.000 électeurs.