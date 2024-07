Meudon, Paris, Marseille... D'inquiétantes attaques au couteau se multiplient ces derniers jours

Depuis quelques années, la France est touchée par une montée de l'insécurité. Des attaques au couteau sont fréquemment recensées, notamment à Meudon, à Paris et à Marseille, ces dernières semaines.

Une violence inquiétante. Les derniers chiffres du mois de juin publiés par le ministre de l'Intérieur sont rassurants, puisque les violences avec armes (armes à feu, armes blanches ou par destination) ont chuté de 9%. Cependant, ces dernières semaines, les agressions au couteau dans des lieux publics ont fait couler beaucoup d'encre.Comme à Meudon, Paris ou encore Marseille où une agression a eu lieu samedi soir dernier.

Après avoir demandé à une jeune fille de retirer ses pieds du siège dans le métro marseillais, un homme de 60 ans a été planté par quatre coups de couteau portés par le copain de l'adolescente, âgé de 16 ans. Ruddy Manna était, mardi, sur CNEWS pour raconter plus en détails les faits, de cette affaire sordide.

Affaire sordide dans le métro Marseillais



Grâce au caméra du réseau ⁦@RTM_Officiel⁩, à celles du réseau SNCF mise en place par ⁦@MaRegionSud⁩ et aussi au travail exceptionnel d’analyse desdu SISTC Marseille,l’agresseur interpellé en 24h



J’aime ma Police et les pic.twitter.com/Ja41lxiGBA — Rudy Manna (@RudyManna2) July 9, 2024

De plus en plus de couteaux en circulation

Les équipes de CNEWS ont également interrogé un syndicat qui constate une augmentation du port d'armes blanches : «Dans pas mal d'endroits, à titre expérimental, on a justement mis en place des amendes forfaitaires de 500 euros pour les personnes qui seraient en possession d'une arme blanche. Cela montre que de plus en plus de personnes portent des couteaux», explique Bruno Bartocetti, secrétaire national unité SGP Sud.

En France, les chiffres concernant les agressions avec des armes blanches ne sont pas connus officiellement. Depuis le dernier rapport de 2020 de l'Observatoire, aucun chiffre n'a été révélé. Un problème qu'il faut rapidement régler selon Pierre-Marie Sève : «Il faut absolument cartographier toute la criminalité qu'il est possible de cartographier. La France est vraiment en retard au niveau européen et même occidental. On ne peut pas traiter les attaques au couteau comme on traite les attaques à l'arme à feu ou les dégâts du trafic de drogue ou les rodéos urbains. Ce sont des phénomènes qui sont différents et qui doivent être traités différemment», explique le directeur de l'Institut de Justice.

Une situation problématique que nombreux souhaitent voir changer. Le 3 juillet dernier, Valérie Boyer, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône interpellait directement le président de la République sur son compte X après une nouvelle attaque au couteau : «C’est tous les jours en France et c’est révoltant ! M le PR Macron plutôt que diviser les Français par vos décisions inconséquentes occupez-vous de leur sécurité !», a-t-elle posté.