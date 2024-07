Pourquoi plusieurs avions vont-ils survoler Paris ce mercredi ? 

Plusieurs avions vont survoler Paris ce mercredi 10 juillet, à l'occasion des répétitions du défilé du 14-Juillet, organisé ce dimanche.

Une cérémonie de cette ampleur, ça se prépare. Les avions militaires vont défiler ce mercredi 10 juillet au-dessus de Paris, à l'occasion des préparatifs du défilé du 14-Juillet, qui tombe cette année un dimanche.

Ainsi, selon nos informations, les appareils survoleront la capitale, dans l'axe de l'avenue Foch (8e arrondissement) aux alentours de 14h.

Pour mémoire, en raison des dispositifs pris pour les préparations des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 le défilé du 14-Juillet ne se tiendra exceptionnellement pas sur l'avenue des Champs-Élysées, mais sur l'avenue Foch, de l’Arc de Triomphe jusqu'à la place du maréchal de Lattre de Tassigny.

«Vous avez remarqué que cette année l'enchaînement des tableaux est complètement différent, c'est à dire que l'on ouvre avec les avions lents, suivis des hélicoptères et ensuite les avions plus rapides. Enfin, on termine avec la patrouille de France, qui proposera un bel éclatement en fin de passage», confiait il y a quelques jours Stéphane Groën, général de division aérienne, à CNEWS.

Dimanche prochain, pas moins de 4.000 hommes et femmes défileront durant le défilé célébrant la fête nationale, ainsi que 162 chevaux de la Garde républicaine et 65 avions et hélicoptères, a indiqué le ministère des armées.