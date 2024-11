13-Novembre : voici les restrictions de circulation mises en place pour les commémorations à Paris

Ce mercredi 13 novembre a lieu la cérémonie de commémoration du 13 novembre 2015. À l’occasion, de nombreuses rues de Paris sont interdites au stationnement et à la circulation. Voici lesquelles.

Paris se souvient. Ce mercredi marque les neuf ans des attentats du 13-Novembre, qui ont fait état de 129 morts à travers la capitale. Pour honorer le devoir de mémoire, la Ville de Paris rend hommage aux défunts toute la journée de ce mercredi.

Pour l’occasion, la mairie du 11e arrondissement sera fermée jusqu’à 14h, le temps de la cérémonie de commémoration qui a lieu en matinée. Aussi, «d'importantes mesures de sécurité, susceptibles d'occasionner des restrictions de circulation et de stationnement, seront mises en place», prévient la municipalité sur son site.

En effet, ce sont surtout les 10e et 11e arrondissements qui sont concernés par ces interdictions.

Les rues à éviter

Jusqu’à 18h, plusieurs rues et boulevards du 11e arrondissement seront interdits à la circulation et au stationnement.

En lice : le boulevard Jules-Ferry ; le boulevard Richard-Lenoir ; le boulevard Voltaire ; la rue de Charonne ; la rue de la Fontaine au Roi ; la rue de Montreuil ; la rue des Immeubles industriels ; la rue Faidherbe ; la rue Jean-Macé ; la rue Oberkampf ; l'avenue Parmentier.

«Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant», indique la mairie dans un arrêté.

Dans le 10e arrondissement, seulement trois rues seront interdites au stationnement. Il s’agit de la rue Alibert, «dans sa partie comprise entre la rue Parmentier et le n°14», la rue Bichat «dans sa partie comprise entre le n°29 et le n°37», ainsi que la rue Marie et Louise, entre la rue Alibert et le n°5.