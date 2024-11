13-Novembre : tout savoir sur le jardin mémoriel des attentats inauguré au deuxième semestre 2025

En avril 2025, un tout nouveau jardin fera son apparition dans la capitale : le jardin mémoriel des attentats du 13 novembre 2015. Il sera inauguré pour les dix ans de ce jour tragique. Voici à quoi il va ressembler.

Comme le dit la devise de la ville de Paris : «Fluctuat nec mergitur» («Il est battu par les flots, mais ne sombre pas» en français). Ce mercredi marque les neuf ans des attentats terroristes du 13 novembre 2015, qui ont fait état de 129 morts et de centaines de blessés à travers Paris et ont surtout marqué les esprits.

FLASH - #Paris : Le jardin mémoriel des attentats du #13Novembre ouvrira dès mars ou avril 2025.





Situé place #SaintGervais (IVe), derrière l’Hôtel de Ville, il sera inauguré en novembre de la même année pour commémorer les 10 ans des attentats. (Lp) #Paris4 pic.twitter.com/uaYiY3ZT4B — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) November 9, 2024

Neuf ans plus tard, la mémoire des défunts demeure et la Ville a souhaité leur rendre un hommage des plus criants : un jardin mémoriel en plein cœur de la capitale, à l’instar du mémorial du 11-Septembre à New York.

Deux associations largement impliquées

Ce jardin de 3.000 m2 accessible à tous sera situé sur la place Saint-Gervais dans le 4e arrondissement de Paris. Encore en travaux jusqu’à son ouverture en avril 2025 au plus tard, le jardin mémoriel sera autant minéral que végétal, avec six blocs qui représenteront les six endroits où ont eu lieu les attentats les plus meurtriers de France depuis la Seconde Guerre mondiale. Des stèles en granit complèteront la partie minérale du projet, où seront gravés les noms des victimes des attentats selon le lieu de leur décès.

Côté végétal, deux arbres majestueux seront plantés : l’un devant l’Hôtel de Ville, l’autre devant l’église Saint-Gervais. Une myriade d’arbres viendra compléter cet espace qui a pour vocation d’être paisible. «Nous voulons que ce soit un lieu de vie, avec des écoles, des familles, des touristes... Que les gens qui passent sachent en quoi consiste ce jardin», confiait Dominique Kielemoes, vice-présidente de l’association 13onze15 Fraternité et vérité, auprès du Parisien. La structure a grandement participé au projet de la Ville, tout comme l’association Life for Paris.

Visite du chantier du futur jardin mémoriel parisien place St Gervais @Paris @nicolas_nordman @Anne_Hidalgo pic.twitter.com/IYSYndINCZ — Fraternité et Vérité (@13onze15) November 7, 2024

Les travaux s’achèveront au deuxième semestre 2025 avec une ouverture au public prévue en avril au plus tard. Son inauguration sera, elle, organisée le 13 novembre de cette même année, pour corréler avec le tragique anniversaire des dix ans des attentats.