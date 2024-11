Carnet de santé : ce que l'on sait du nouveau modèle qui sera mis en place dès l'an prochain

Ce mercredi 13 novembre, la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, a annoncé qu’à partir du 1er janvier 2025, une nouvelle section sera ajoutée au carnet de santé. Voici laquelle.

Inchangé dans sa structure depuis le milieu des années 1970, le carnet de santé va connaître quelques nouveautés en 2025. C’est la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, qui l’a annoncé ce mercredi sur franceinfo.

En effet, le nouveau carnet de santé consacrera, dès le 1er janvier prochain, plusieurs pages à la lutte contre les écrans, avec notamment des conseils aux parents et des mesures de suivi des enfants.

Temps d’écrans des plus jeunes "Un nouveau carnet de santé va être mis en place, et il y aura des pages dédiées aux écrans, avec des conseils, des mesures de suivi", annonce Geneviève Darrieussecq pic.twitter.com/tqW4mxJbBL — franceinfo (@franceinfo) November 13, 2024

«C'est important d'expliquer aux parents, qui sont en première ligne, quelle est la nocivité du temps trop long devant les écrans», a estimé la ministre. Et de préciser qu’un tel temps «désocialise les enfant» en les «enfermant dans leurs bulles», au risque de générer «troubles psychiques et mal-être».

Les derniers changements datent de 2018

La dernière fois que ce document retraçant les informations médicales, rendu obligatoire en 1945, a subi un ajout, c’était dans les années 1970, quand les courbes de taille et de poids sont apparues. Depuis, seule sa couleur (bleu marine) et l’évolution de la taille des nourrissons ont été changées, respectivement en 1980 et en 2018.

À noter que le carnet de santé est délivré automatiquement et gratuitement lors de la déclaration de naissance de l’enfant en mairie. S’il ne vous est pas remis, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile (PMI). Aussi, un enfant né à l'étranger, qui vit en France, peut très bien obtenir un carnet de santé.