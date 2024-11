Crise agricole : les agriculteurs annoncent de nouveaux blocages dès lundi 18 novembre

Moins d’un an après la vague de mobilisation des agriculteurs, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs ont prévu de nouveaux blocages, dès ce lundi 18 novembre. Ils souhaitent s’opposer à la signature d’un accord commercial entre l’Union européenne et le Mercosur.

Le mois de novembre s’annonce mouvementé. Après les cheminots de la SNCF et les pilotes de ligne, c’est au tour des agriculteurs de préparer d’importantes mobilisations. Depuis la fin du mois d’octobre, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont repris leurs actions.

En cause, la possibilité d’un accord commercial entre l’Union Européenne et le Marché commun d’Amérique du Sud (Mercosur). Ce traité commercial instaurerait une zone de libre-échange entre les pays de l’Union Européenne et plusieurs pays d’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Bolivie), permettant une importation massive.

Plusieurs mobilisations locales

«L’accord Mercosur, c’est 190.000 tonnes de sucre importées en Europe, provenant de pays utilisant des produits phytosanitaires interdits en France!, a dénoncé la FNSEA dans un post X. Cela représente 4,5 % de notre production nationale et l’équivalent de production d’une des vingt sucreries de notre territoire».

Info #Conso | L’accord #Mercosur, c’est 190.000 t de #sucre importées en, provenant de pays utilisant des produits phytosanitaires interdits en France ! Cela représente 4,5% de notre production nationale et l’équivalent de production d’1 des 20 sucreries de notre… pic.twitter.com/7z8SD764KJ — La FNSEA (@FNSEA) November 8, 2024

Ici et là, plusieurs actions s’organisent au niveau local. Dans le Cantal, la FDSEA 15 a prévu de modifier la signalisation, en remplaçant les communes par des noms de villes sud-américaines. Dans le Pas-de-Calais, plusieurs agriculteurs ont enlevé les panneaux d’une soixantaine d’entrée ou de sortie de communes pour les déposer sur les marches de la sous-préfecture de Montreuil. En Corrèze, des agriculteurs ont d’ores et déjà mené des opérations «coup de poing», dont un rassemblement devant la préfecture à Tulle.

Ce mercredi, le président de la FNSEA et son homologue des Jeunes agriculteurs ont lancé un appel à la mobilisation nationale «à partir de lundi» 18 novembre. Il n'est pas prévu de bloquer les autoroutes comme cela avait été le cas l'hiver dernier, mais les agriculteurs comptent investir «les ronds-points et boulevards d'Europe pour dénoncer cette incohérence européenne déclenchée par l'annonce du Mercosur», selon Pierrick Horel, président du syndicat Jeunes agriculteurs.

La contestation devrait s'amplifier dès le 15 novembre

Les dernières annonces de la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, le 5 novembre dernier, sur des aides de trésorerie pour les agriculteurs en difficulté n’ont pas suffi à calmer leur colère.

Crise sanitaire dans les élevages, mauvaises récoltes de blés, poids des normes administratives… Moins d’un an après la vague de mobilisation qui avait frappé le pays en janvier dernier, les agriculteurs ne décolèrent pas.