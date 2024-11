Éric Ciotti annonce le dépôt d’une proposition de loi pour limiter le droit de grève pendant les jours fériés

Éric Ciotti, le président de l’UDR, a annoncé dans la matinée de ce mercredi 13 novembre le dépôt à venir d’une proposition de loi émanant de son parti afin de restreindre le droit de grève pendant les jours fériés, notamment lors des deux semaines de congés correspondant aux fêtes de fin d’année.

L’ancien patron des LR veut passer la vitesse supérieure sur le sujet des grèves. Le fondateur de l’union des droites pour la République (UDR), Éric Ciotti, a annoncé ce mercredi matin sur TF1 le dépôt prochain d’une proposition de loi émanant de son parti pour limiter le droit de grève pendant les jours fériés.

Cette idée fait écho à la grève des cheminots annoncée ces derniers jours, perturbant déjà certaines lignes en France et qui devrait se poursuivre, voire même s’intensifier dans les prochaines semaines jusqu’aux fêtes de fin d’année.

«Il faut du courage politique et qu’on s’attaque à ce problème, à cette gréviculture des syndicats de gauche, voire d’extrême gauche à la SNCF qui est devenu insupportable et que les Français ne comprennent plus quand ils aspirent à de légitimes vacances. Il faut agir», a d’abord estimé l’ancien président des Républicains.

Un texte calqué sur le modèle italien

«Mon groupe va déposer une proposition de loi qui va se baser sur ce qui se fait en Italie, c’est-à-dire interdire la grève pendant les vacances de Noël. C’est indigne de menacer les Français qui aspirent à ce temps de quiétude en famille.

Le fondateur du parti UDR a également précisé que sa proposition engloberait aussi «les premiers et derniers jours des départs en vacances», ainsi qu’un «service minimum à 50%» lors de ces périodes.

Alors que la niche parlementaire de l’UDR à l’Assemblée n’est pas prévue avant juin prochain, Éric Ciotti a appelé le gouvernement à se saisir de la question. «Nous l’avons souvent demandé au groupe LR. Je dis à Michel Barnier "allez chiche !"», a assuré ce dernier, tout en faisant part de sa conviction qu’une majorité se dégagera pour «arrêter ces dérives».