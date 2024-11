France Travail : quel est ce nouveau dispositif gratuit pour trouver un emploi après 50 ans ?

France Travail et l’Ifocop unissent leurs forces pour lancer le programme Atout Senior. L’objectif est d’aider les personnes de plus de 50 ans à retrouver un travail.

Trouver un emploi après 50 ans peut sembler être un obstacle de taile. Alors pour prêter main forte aux personnes de plus de 50 ans à la recherche d’un travail, l’Ifocop, qui se présente comme un organisme de formation créé pour améliorer l'employabilité des salariés et demandeurs d'emplois, ainsi que France Travail lancent le programme Atout Senior. Ce dernier permet aux demandeurs d’emploi de se former par le biais d'une immersion en entreprise.

22 formations

Lancé depuis septembre en Île-de-France, Atout Senior fait pour le moment, l’objet d’un programme expérimental d’une durée d’un an.

L’objectif premier de ce module est de remettre en emploi, 1.000 chômeurs seniors, à travers un programme de reconversion. Ce dernier est constitué d’une formation théorique de quatre mois, suivie d’un stage de même durée de mise en pratique en entreprise.

Au total, Atout Senior propose 22 formations certifiantes, liées aux métiers support du tertiaire, comme : contrôleur de gestion, comptable, assistant RH, négociateur immobilier, manager de rayon, chargé de développement commercial, etc.

Développer le dispositif à d'autres régions

En intégrant ce dispositif, le stagiaire doit payer 25% du coût de la formation, avec la possibilité d’utiliser son CPF (compte personnel de formation).

Mais il doit également trouver l’entreprise qui l’accueillera. Cette dernière devra financer les 75% restants. Si d'ici à un an, les résultats sont satisfaisants, l’expérimentation pourrait être étendue à d’autres régions.

Ce modèle, déjà proposé par l’organisme Ifocop, a déjà fait ses preuves, avec un taux de retour à l’emploi favorable, six mois après la fin de programme.

D’où la volonté de la proposer désormais aux personnes de 50 ans et plus. Le rôle de France Travail, de son côté, sera de trouver les candidats.