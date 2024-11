Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, annonce souffrir d'un cancer depuis deux ans

Dans un long communiqué partagé sur ses réseaux sociaux ce mercredi 13 novembre le maire socialiste de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol a annoncé qu’il se battait depuis 2022 contre un cancer de la vessie.

«Jamais ma détermination à agir pour changer la vie n’a été aussi grande». Le maire de Rouen (PS), Nicolas Mayer-Rossignol, a partagé ce mercredi une lettre dans laquelle il se livre sur son état de santé et notamment sur le cancer de la vessie qu’il combat depuis deux ans.

Cher(e)s toutes et tous, chers amis,



Je vous écris pour vous dire ce que j’ai vécu ces dernières années. J’ai été diagnostiqué d’une première tumeur cancéreuse de la vessie début 2022 (...)



Je vais bien. Jamais ma détermination à agir pour changer la vie n’a été aussi grande. pic.twitter.com/JvUGLL2VLy — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) November 13, 2024

«J’ai été diagnostiqué d’une première tumeur cancéreuse de la vessie début 2022», a écrit l’élu qui a ajouté avoir déjà dû subir trois opérations et suivre un cycle d’immunothérapie après des rechutes de son cancer.

Nicolas Mayer-Rossignol s’est néanmoins voulu rassurant estimant ne pas être «à plaindre» car malgré son cancer, il reste «en bonne santé». Le maire normand a salué notamment les équipes du CHU de Rouen estimant, «on ne dit pas à quel point nous sommes privilégiés en France de bénéficier d’un tel service public, combien il est primordial de le défendre»

Lutter contre l’isolement de la maladie

«Le cancer, la maladie en général, isole», a-t-il rappelé regrettant que le tabou du cancer est une nouvelle épreuve en soi. «Aux souffrances du corps s’ajoutent des difficultés d’ordre psychologique, affectif, social», a-t-il dénoncé.

Nicolas Mayer-Rossignol a confié avoir choisi de s’exprimer publiquement «en ce début de "Movember", ce mois dédié à la sensibilisation autour des cancers masculin» et a annoncé lancer «un plan d’action pour les agents de la ville de Rouen et de sa métropole» pour soutenir les malades dans leur environnement professionnel.

L’édile de Rouen a par ailleurs souhaité sensibiliser à l’importance «d’investir bien plus fortement dans la recherche, qui fait des progrès considérables mais n’est pas assez soutenue en France».

Très engagé dans l’amélioration de la qualité de vie environnementale, qui peut être un facteur de cancer, Nicolas Mayer-Rossignol a avoué avoir vu dans son cancer «une raison personnelle supplémentaire» de poursuivre cette politique.

La lettre se conclut sur une note d’espoir dans laquelle le maire de Rouen a remercié ceux qui l’entourent depuis le début de son combat contre la maladie, rendant hommage aux «personnes inspirantes, bienveillantes, combattantes» qu’il a rencontré et qui «savent comme (lui) désormais que si la maladie peut abattre, elle peut aussi rendre plus fort et plus humain».