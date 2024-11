Météo : jusqu’à quand le premier épisode de froid va-t-il durer ?

Depuis ce mardi matin, les températures minimales avoisinent les 0°C sur une bonne partie de la France. En cause : le phénomène de la goutte froide, qui, cette fois, provient d’Allemagne et a fait son entrée dans l'Hexagone.

Nul doute que, comme la moitié des Français, vous avez ressorti vos doudounes et gros manteaux pour affronter le froid ce matin.

Car comme cela avait été prévu par les météorologues : le phénomène de la goutte froide, qui vient cette fois-ci tout droit d’Allemagne, a fait son entrée dans l’Hexagone. Toutefois, les basses températures ne devraient pas durer trop longtemps.

Néanmoins, la baisse du mercure devrait encore toucher une bonne partie de la France ce jeudi 14 novembre, avec des températures minimales proches de 0 °C par endroit.

L’arc méditerranéen épargné

Les prévisionnistes de Météo-France anticipent même des températures allant de -2 °C à 1 °C, avec «de petites gelées blanches possibles sur le nord de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, sur l'arrière-pays provençal, du Limousin et du Massif central à la Bourgogne Franche-Comté et au sud de la région Grand-Est». Ailleurs dans les terres, les températures en matinée devraient se situer entre 2° et 6 °C.

Dans l’après-midi, les températures maximales se situeront entre 7 °C et 11 °C sur une large moitié nord, ainsi qu’en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon Météo-France, il fera 12 °C à 16 °C sur le Sud-ouest. L’arc méditerranéen sera le plus épargné par ce phénomène de la goutte froide, puisqu’il devrait faire entre 14 et 18 °C.

Dès vendredi, les températures devraient remonter et ne plus avoisiner les 0 °C, excepté à l’est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il devrait faire 1 °C à Bourg-Saint-Maurice.

La goutte froide disparaîtra totalement la semaine prochaine, où les températures devraient plutôt osciller, entre un mercure doux certains jours et très frais dès le lendemain.