20 cm de neige à Paris, -15 °C à Orléans, gelées généralisées... Ces mois de novembre où la France a connu une météo infernale

Alors que Météo-France a annoncé quelques «faibles gelées» ce jeudi et ce vendredi dans certaines villes, l’Hexagone a connu par le passé des mois de novembre bien plus rudes qu’à l’accoutumée, avec des conditions climatiques qui ont parfois paralysé tout le pays.

1919, 1969, 1980 ou encore 2010, beaucoup de Français se souviennent de ces années comme ayant répertorié les mois de novembre les plus froids. Alors que Météo-France a annoncé une baisse des températures -parfois négatives- sur une large partie du pays pour cette semaine, en 1919, la moitié Nord de l'Hexagone était recouverte de neige.

«Il y a 105 ans (le 14 novembre 1919), une véritable tempête de neige paralysait la moitié Nord de la France (20 cm à Paris)», a ainsi rappelé sur X, Guillaume Séchet, météorologiste. Une situation similaire à Besançon, recouvert ce même jour par 25 centimètres. A l'époque, il s’agissait des plus fortes chutes de neige pour cette période de l’année depuis 1887.

Il y a 105 ans (le 14 novembre 1919), une véritable tempête de #neige paralysait la moitié Nord de la France (20 cm à #Paris). Si la neige pourrait également apparaître en plaine la semaine prochaine, qu'en est-il de la neige et du froid en novembre ? >>> https://t.co/KCN6S5Uqm6 pic.twitter.com/1YKVtYdaFW — Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 14, 2024

Cinquante ans plus tard, le 30 novembre 1969, Mouthe, petite commune située dans le département du Doubs, avait enregistré une température record de froid de –29,6° C. Le même jour, -11° C et -9° C étaient respectivement enregistrés à Aurillac (15) et à Romorantin (41).

Neige et froid précoces en 1980

À peine le mois de novembre arrivé que les thermomètres affichaient des températures négatives et que les premiers flocons tombaient en France. La journée du 6 novembre 1980, le mercure à Brest ne dépassait ainsi pas -0,6 °C. Selon Météo-France, «la situation météo de ce début novembre 1980 était en effet marquée par une configuration typique des vagues de froid hivernales».

Ainsi, entre le 5 et le 6 novembre 1980, Météo-France avait relevé 21 cm de neige à Rostrenen (22), 30 cm à Clermont-Ferrand (63) ou encore 28 cm à Béziers (34). Côté températures, les prévisionnistes avaient mesuré -1 °C à Angers (49), -11,5 °C à Rodez (12) ou -7,5 °C à Cognac (16) et des gelées généralisées.

Plus récemment, la France a également connu un mois de novembre très froid. En 2010 par exemple, les stations météo avaient relevé -15,3° C à Orléans (45) et même -16,8° C à Guillon (28).