Fonction publique : des syndicats appellent à une journée de grève le jeudi 5 décembre

Plusieurs syndicats de la fonction publique souhaitent engager une journée d'action et de grève le jeudi 5 décembre. La CGT, la CFDT, ainsi que l'UNSA, FSU ou encore Solidaires et CFE-CGC appellent à des rassemblements sur l'ensemble du territoire.

Seul Force ouvrière, deuxième syndicat au niveau de l'ensemble de la Fonction publique, ne s'est pas joint à cette déclaration et a maintenu un appel à la grève de trois jours reconductible «au même moment que la grève des cheminots», «à partir du 10 ou du 11 décembre», a précisé à l'AFP le secrétaire général de l'UIAFP-FO, Christian Grolier.

Deux mesures problématiques

C’est à la suite d'une rencontre tendue avec le ministre de la Fonction publique, Guillaume Kasbarian, il y a environ une semaine que les huit organisations syndicales représentatives ont annoncé leur volonté de se mobiliser.

Les annonces du gouvernement d'économies sur le secteur dans le budget 2025 ont en effet poussé les acteurs à réclamer notamment l'abandon de deux mesures. Sont ainsi concernées, la réduction de 100% à 90% de l'indemnisation des congés maladie des fonctionnaires, et l'instauration de trois jours de carence non payés, au lieu d'un actuellement, lors de ces absences - hors pathologies lourdes.

Si Guillaume Kasbarian a acté un recul sur l'abandon du projet de fusion des catégories de fonctionnaires (A, B et C) évoqué par son prédécesseur, il a en effet défendu «deux mesures de responsabilité» concernant l'allongement du délai de carence et la réduction de l'indemnisation des congés maladie, justifiées selon lui par une situation budgétaire «critique pour les finances publiques».

D'autres revendications syndicales portent sur l'ouverture de négociations salariales, la suppression annoncée de postes de fonctionnaires, la suspension de la Garantie individuelle du pouvoir d'achat (Gipa), une somme destinée à compenser l'inflation.