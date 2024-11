Météo : où va-t-il faire le plus froid ce jeudi ?

Ce jeudi 14 novembre devrait être la journée la plus froide de la semaine en France avec des températures descendant localement sous 0 °C.

Sortez couverts ! Depuis plusieurs jours, le froid est de retour en France. Ce jeudi, les températures continuent de chuter, au point de faire de cette journée la plus froide de la semaine. En cause : la présence d'un phénomène de goutte froide.

«L’anticyclone va reculer vers les îles britanniques, laissant s’infiltrer de l’air assez froid sur l’Europe centrale, formant une dépression, synonyme de temps instable», explique nos confrères de La Chaîne Météo.

Toutefois, certains territoires devraient subir plus que d'autres cette nouvelle chute drastique des températures.

des températures négatives sont attendues

D'après les prévisions de Météo-France, les régions du Grand-Est et de l'Auvergne-Rhône-Alpes seront particulièrement touchées ces prochains jours, où les minimales dépasseront avec la barre symbolique de 0 °C pour la journée de ce jeudi 14 novembre.

Ainsi, Météo France prévoit «de petites gelées blanches sont possibles du sud-ouest au nord-est, ainsi que sur l'arrière-pays provençal» et qui pourront descendre jusqu'à -2°C degrés dans la matinée, «localement sous abri».

Il fera -3 °C à Chamonix, 1 °C à Vichy et Saint-Flour, 0 °C à Bonneval-sur-Arc et 3 °C à Colmar. Par ailleurs, 4 °Csont attendus à Rodez, 2 °C le Puy-en-Velay, 3 °C à Cahors, 3 °C à Chaumont et 2 °C à Saint-Etienne.

A noter que les températures devraient peu à peu remonter à partir de vendredi dans l'Hexagone. Le temps sera «assez généreux» sur la moitié nord pour la fin de la semaine», détaille Météo-France.