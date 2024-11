Sondage : 81% des Français sont favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour trafic de drogue

Selon un sondage exclusif CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, publié ce jeudi 14 novembre, 81% des Français sont favorables à la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour trafic de drogue.

«La déchéance de nationalité pour les trafiquants de drogue, c'est du bon sens», a affirmé Franck Allisio, député RN des Bouches-du-Rhône il y a une semaine sur CNEWS. En mai dernier au moment de dresser un bilan des opérations place nette XXL mises en place à Marseille, il avait présenté son plan «Marseille en ordre» pour mettre fin au trafic de drogue dans la cité phocéenne. Parmi ses propositions, la déchéance de nationalité pour les délinquants binationaux condamnés pour trafic. Une idée à laquelle 81% des Français adhèrent d'après un sondage* CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce mercredi 9 octobre.

A la question «Êtes-vous favorable à la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour trafic de drogue ?», seuls 17% des interrogés ont répondu «non», tandis que 2% de l'échantillon ne s'est pas prononcé.

Les Français consultés apparaissent presque unanimes puisque le «oui» l'emporte largement dans toutes les classes d'âge, son score le plus «faible» étant à chercher du côté des 18 à 24 ans, à 72%. La part du «oui» est la plus forte chez les 65 ans et plus, à 89%.

@CNEWS

La catégorie socio-professionnelle ne fait pas davantage de différence puisque là aussi, le «oui» l'emporte chez les CSP+, CSP- et les inactifs, respectivement à 81%, 79% et 83%.

Un «oui» qui transcende les affinités politiques

La proximité politique n’amène de son côté pas de nuance. En effet, le «oui» se place largement en tête.

Ceux qui pensent que les binationaux condamnés pour trafic de drogue ne devraient pas perdre leur nationalité sont les plus nombreux parmi les sympathisants du Parti socialiste, mais ils restent minoritaires (28%). Une tendance similaire est observée pour les électeurs d'Europe écologie-Les Verts, avec 38% de «non». Toutefois, le résultat est plus nuancé pour les électeurs de La France insoumise, avec 45% de «non» et 55% de «oui».

@CNEWS

Les interrogés qui se disent proches de la majorité présidentielle plébiscitent ce genre de mesure (87%). Cette part est encore plus élevée à la droite de l'échiquier politique, avec 93% de «oui» du côté des électeurs des Républicains et 91% pour ceux du Rassemblement national.

Dans son recueil de 25 mesures pour mettre fin à ce «fléau qui asphyxie Marseille», les députés RN, Franck Allisio et Gisèle Lelouis ont également proposer d’appliquer un procédé d’expulsion des délinquants étrangers ou encore un meilleur contrôle des frontières. «Si on fait une véritable guerre au narcotrafic de drogue, il faut aller sur des mesures claires, nettes, précisent et radicales», a ainsi estimé Franck Allisio sur CNEWS la semaine dernière.

*Sondage réalisé les 12 et 13 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.