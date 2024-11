Travail : l'esthétique des bureaux est un critère majeur de bien-être en entreprise pour les Franciliens, selon une étude

À l'occasion de la parution ce jeudi 14 novembre du 11e baromètre Paris Workplace IFOP/Société Foncière Lyonnaise (SFL), l'étude révèle que les Franciliens accordent une importance élevée dans l'esthétique de leur espace de travail.

Une tendance positive pour ces travailleurs. Dans son 11e baromètre, Paris Workplace IFOP/Société Foncière Lyonnaise (SFL) révèle que la sensation de bien-être au travail n'a jamais été aussi élevée chez les salariés franciliens.

En effet, sur les 1.300 répondants à cette enquête, la note de satisfaction atteint 7,1 sur 10 cette année, en léger progrès par rapport à 2023 (7 sur 10) et en nette amélioration par rapport à septembre 2020 (6,5 sur 10).

Pour les signataires de ce baromètre, cette progression constante du bien-être des salariés franciliens au travail s'explique par une multiplicité de facteurs allant du rythme de travail à distance en passant par l'esthétique des bureaux.

«On note cette année une stabilisation du quantum de télétravail, qui n'a pas arrêté de diminuer depuis la sortie de la période Covid. Aujourd'hui les salariés franciliens déclarent 1,5 jour de travail à distance par semaine en moyenne», a expliqué à CNEWS Aude Grant, directrice générale déléguée de SFL, qui note une redéfinition des comportements.

«Aujourd'hui on recense un mouvement proactif d'aller au bureau, car il devient un lieu de vie, et les salariés le valorisent comme tel», poursuit la directrice.

l'esthétique des bureaux, un critère important

Témoin de ce lien d'attache renforcé entre les salariés et leurs bureaux, l'esthétique des lieux de travail contribue grandement à la satisfaction générale. En effet, les sondés qui accordent une note très élevée à leurs bureaux dans ce domaine (supérieure ou égale à 9 sur 10) déclarent s'y sentir bien (8,9 sur 10), soit près de 2 points de plus que l'ensemble des salariés (7,1 sur 10).

©Paris Workplace IFOP/Société Foncière Lyonnaise (SFL) - Mr Byron



Au sujet de la redéfinition du lieu de travail en un espace de vie, comme l'expliquait précédemment Aude Grant, les chiffres sont éloquents.

Pour la première fois, les courbes entre les personnes qui y sont favorables (53%) et celles qui veulent passer le moins de temps sur place (47%) se sont croisées.

«Plus vous trouvez que votre bureau est beau, voire plus que votre logement, moins vous faites de télétravail et plus vous êtes attachés à votre entreprise», ajoute la directrice générale déléguée de SFL.

Les sociétés semblent avoir compris ce mécanisme mental observé chez les salariés franciliens depuis 2020 puisque «38 % des répondants indiquent que leur entreprise a réaménagé leurs bureaux depuis la fin de la crise sanitaire».

Un bond pour le bureau scandinave, léger recul pour le style «star-up»

Concernant la méthologie de cette étude, l'IFOP et Société Foncière Lyonnaise (SFL) ont joint aux traditionnelles questions, des photographies des différents types de bureaux dans lesquels les 1.300 salariés franciliens interrogés souhaiteraient évoluer.

Et parmi les exemples proposés, le bureau style «lounge d'hôtel» fait sensation. 43% des sondés ont voté pour celui-ci devant le bureau «haussmannien» (27%), le bureau «scandinave» (17%), avant le bureau «start-up» (8%) et enfin le bureau dit «neutre» (5%).

Ces choix subjectifs traduisent surtout un mode de travail vers lequel une majorité de salariés franciliens aspirent.

«Le bureau start-up qui était un peu l'alpha et l'oméga il y a dix ans perd un peu la côte. Les salariés trouvent ça bon, pour le travail en équipe, mais pas forcément esthétique. En revanche, les bureaux qui ressemblent à des codes hôteliers récoltent le succès d'un vrai parti pris esthétique, associé à un confort et des services apportés proposés au salariés», estime Aude Grant.

«Lorsque l'on a montré des visuels de bureaux aux répondants, ceux plutôt cloisonnés étaient jugés esthétiques mais moins fonctionnels notamment pour le travail en équipe. Mais depuis plusieurs années, on constate que les salariés privéligieraient davantage les bureaux à partager entre 3 et 8 personnes, et non les espaces individuels», a conclu la directrice générale déléguée de SFL.

L'étude a été menée après l'envoi d'un questionnaire visuel par l'Ifop à destination de 1.300 salariés franciliens.