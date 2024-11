Colère des agriculteurs : premières actions coup de poing dans toute la France avant une mobilisation massive

En préambule d'une mobilisation qui s'annonce massive la semaine prochaine, les agriculteurs ont réalisé plusieurs actions à travers la France ce vendredi. Des premières initiatives qui augurent d'une situation chaotique à partir de la semaine prochaine.

La colère ne cesse de s'amplifier. Ce vendredi 15 novembre, plusieurs groupes d'agriculteurs à travers la France ont entamé des premières actions ciblées, avec des images qui témoignent d'un ras-le-bol généralisé dans le milieu paysan.

Ce mardi, une trentaine de membres de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs (JA) des Bouches-du-Rhône ont entamé la journée en bloquant le centre d'impôts de Tarascon, puis en y déversant du fumier, comme on peut le voir sur une vidéo de France Bleu. Ils avaient également recouvert la plaque par un drapeau brésilien et l'inscription «ambassade du Brésil», en référence à l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur.

Mobilisation des #agriculteurs dans les Bouches-du-Rhône à l'appel de la #fdsea devant le centre des impôts de Tarascon. Du fumier déversé.

«Notre mobilisation s'inscrit en préambule du G20 qui se tient au Brésil pour dire notre opposition à un accord avec le Mercosur. Cet accord ferait entrer sur le territoire des produits qui sont interdits chez nous depuis des années», s'est indigné Romain Blanchard, président de la FDSEA des Bouches-du-Rhône. «Ils veulent nous envoyer leurs déchets, on leur envoie les nôtres !»

Manifestations en Mayenne, dans le Tarn...

À une vingtaine de kilomètres de là, c'est à Châteaurenard que des agriculteurs ont muré l'accès du public au centre des impôts, à l'aide de parpaings et de ciment, avant de déverser du lisier.

«On commence gentiment. On va faire monter la pression tranquillement, un peu aux quatre coins du département. Et si vraiment on n'est pas entendu, ça ira un peu plus fort dans les jours et semaines à venir», a quant à lui averti Laurent Israëlian, secrétaire général de la FNSEA des Bouches-du-Rhône.

Plusieurs manifestations ont également été organisées, comme au Passage, près d'Agen ou encore à Castres. Là-bas, c'est la Confédération paysanne qui a souhaité mettre la pression au gouvernement, rapporte La Depêche du midi.

Conf de presse #FNSEA @JeunesAgri [1/4] | Mobilisation des agriculteurs dès le 18 novembre.



Pour @HorelPierrick : "On ne va pas assez loin et on ne va pas assez vite. On a une catalysassions de la colère, qui va s'exprimer sur des mobilisation partout sur le…"

La veille, des agriculteurs du Haut-Rhin avaient allumé un «feu de la colère», en amont de la mobilisation nationale. «Le feu, c'est un premier appel pour montrer qu'on est présent et qu'on a envie ,qu'on est là pour défendre, que ce soient nos agriculteurs, que ce soit l'alimentation française. Et c'est qu'un premier pas», a ainsi soutenu dans un reportage de nos confrères de l'AFP, Pierre Meyer, agriculteur et administrateur national pour les Jeunes agriculteurs.

«Les promesses faites aux agriculteurs seront respectées», assure Michel Barnier

Actuellement à Angers pour les Assises des départements, le Premier ministre Michel Barnier a assuré auprès de France Bleu que «toutes les promesses faites aux agriculteurs qui ont manifesté en début d'année seront respectées». «Je ferai tout ce que je pourrai (...) je ferai avec eux, à leur côtés», a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a réitéré cette semaine son opposition à ce traité de libre échange intercontinental. À Bruxelles, après un entretien avec Ursula von der Leyen, il avait déclaré que le texte était insignable en l'état. «Il faut le refuser», a-t-il exprimé.

Pas sûr toutefois que les discours de promesses ne suffisent à adoucir le courroux du milieu agricole. Ce lundi, plusieurs dizaines d'actions sont déjà prévues à travers toute la France, de la frontière espagnole au littoral normand. Des axes de circulation majeurs pourraient notamment être bloqués.