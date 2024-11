Le député LFI Eric Coquerel estime que l'islamiste fiché S Elias d'Imzalène est plus «respectable» que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau

Le député LFI Eric Coquerel a estimé ce vendredi que l'islamiste fiché S Elias d'Imzalène est plus «respectable» que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur.

Des propos qui risquent de faire scandale. Le député LFI Eric Coquerel était l'invité ce vendredi 15 novembre de RMC. Il a notamment été interrogé sur sa présence au côté d'Elias d'Imzalène, un fiché S propalestinien lors d'un rassemblement contre la tenue du match France-Israël. «Ça ne vous pose aucun problème ?», a lancé plusieurs fois l'intervieweuse au président de la commission des finances. «Dans une manifestation qui a lieu sur un thème vous n'êtes pas forcément à côté de toutes les personnes avec qui vous êtes d'accord», a-t-il répondu.

L'Insoumis rappelle qu'il a participé il y a quelques années à une manifestation en soutien aux Kurdes avec Bruno Retailleau sans pour autant partager ses idées. «Vous comparez un activiste qui appelle à l'intifada dans les rues de Paris avec Monsieur Retailleau», lui rétorque la journaliste. «Cette personne est certainement plus respectable que Bruno Retailleau», poursuit Eric Coquerel tout en accusant le ministre de l'Intérieur d'emprunter son «vocabulaire à l'extrême droite».

pic.twitter.com/2THxYgNUIQ — RMC (@RMCInfo) November 15, 2024

Elias d'Imzalène poursuivi pour «provocation publique à la haine ou à la violence»

Jeudi 14 novembre, Eric Coquerel était présent avec Ersilia Soudais à une manifestation pour dénoncer le «génocide» dans la bande de Gaza lors du match France-Israel. «En applaudissant ce match, le gouvernement français, une fois de plus, se montre complice de l'État israélien et de son armée, alors que celle-ci a arrêté deux gendarmes français, il n'y a même pas une semaine ! Cela rend l'État français inaudible. Comment Benjamin Netanyahou ne le considérerait pas comme un blanc-seing ?», a-t-il écrit sur X.

À proximité des parlementaires, se trouvait Elias d'Imzalène, un islamiste fiché S qui gère l'association Perspectives musulmanes et le site Islam et info. En septembre dernier, il avait déclaré : «Est-ce qu'on est prêts à mener l'intifada dans Paris ?», lors d'une manifestation propalestinienne. Cet homme a ensuite été poursuivi pour «provocation publique à la haine ou à la violence». La justice a requis huit mois de prison avec sursis et 2 000 euros d'amende à son encontre. Le délibéré sera rendu le 19 décembre.