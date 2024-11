Arrêt maladie : les fonctionnaires absents 12 jours en moyenne en 2023, légèrement plus que les salariés du privé

Selon les chiffres de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) publiés ce vendredi, les salariés du secteur se sont moins absentés en 2023 que l'année précédente.

Comme l’a indiqué un rapport de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) ce vendredi 15 novembre, les agents du secteur se sont absentés 12 jours en moyenne en 2023, soit 1,7 jour de plus que les salariés du privé (10,3 jours).

Un chiffre en baisse, puisque dans une autre étude, l’institution avait relevé en 2022, un écart de 2,8 jours d’absence entre les agents publics et les salariés du secteur privé. Ainsi, les fonctionnaires ont manqué à l'appel en moyenne 14,5 jours dans l'année, contre 11,7 jours pour les acteurs du privé.

«Ces durées d'absence sont en baisse dans les deux secteurs par rapport à 2022, mais de façon plus notable dans le secteur public (− 2,5 jours) que dans le secteur privé (− 1,4 jour)», précisent les auteurs du rapport.

Plusieurs raisons d’absences

La question d'un «absentéisme» des fonctionnaires plus important par rapport aux salariés du privé a régulièrement été évoquée par le gouvernement pour justifier l'annonce de certaines coupes budgétaires dans la fonction publique à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Et en particulier le passage à trois jours de carence (non payés) au lieu d'un actuellement en cas d'arrêt maladie.

Cette mesure a d’ailleurs provoqué la colère des principaux syndicats représentatifs des salariés (CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP). Ces derniers ont appelé ce jeudi 14 novembre à une journée d'action de «rassemblements, de manifestations et de grève sur l'ensemble du territoire» le 5 décembre prochain.

La fréquence plus élevée des absences pour raison de santé dans la fonction publique par rapport au secteur privé «est en partie liée à des effets de structure (davantage de femmes et des agents plus âgés)», et «la présence de métiers à forte pénibilité peut aussi contribuer à expliquer ces écarts», peut-on notamment lire.