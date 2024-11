Chicago : il découvre que sa mère biologique est la propriétaire de sa boulangerie préférée

Vamarr Hunter a reçu un appel inattendu en 2022. Ce coup de fil a bouleversé sa vie puisqu'il y a découvert l'identité de sa mère biologique qu'il recherchait depuis des années : Leonore Lindsey, une femme qu'il connaissait puisqu'elle travaillait dans sa boulangerie favorite. Une histoire incroyable qu'il a récemment confiée aux médias américains.

Par un beau jour de printemps, en 2022, une découverte inattendue est venue bouleverser la vie de Vamarr Hunter, un habitant de Chicago. Alors qu’il était en pleine conversation téléphonique avec un ami, il a vu s’afficher sur son téléphone un appel provenant de Give Me Some Sugah, sa boulangerie préférée.

Alors qu'il avait été averti d'un futur appel déterminant dans sa quête pour retrouver sa véritable mère, il a fini par décrocher. À l’autre bout du fil, Leonore Lindsey, propriétaire de la boulangerie, lui a posé une question qui l'a laissé sans voix : «Êtes-vous Vamarr Hunter ?».

Adopted at birth, Vamarr Hunter never expected his birth mother to be the baker behind his favorite treats. https://t.co/So9YmBrBxc

— Chicago Tribune (@chicagotribune) November 14, 2024