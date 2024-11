Colère des agriculteurs : Annie Genevard refuse de «livrer en pâture» les acteurs du monde agricole

Alors qu’Emmanuel Macron est en Amérique du Sud jusqu’au 21 novembre, Annie Genevard a rappelé l’opposition de la France à signer l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Une déclaration qui intervient deux jours avant la mobilisation du secteur.

«J'ai entendu l'inquiétude croissante sur le Mercosur et je continue de répondre avec la même détermination», a déclaré dans un discours ce vendredi 15 novembre à Besançon, Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture.

«Nous y sommes fermement opposés et les positions françaises sont alignées. On ne transige pas sur la souveraineté et on ne livre pas en pâture à la compétition internationale des filières qui font notre fierté», a-t-elle poursuivi alors qu’Emmanuel Macron sera en Amérique du Sud jusqu’au 21 novembre dans le cadre d’une tournée et du sommet du G20.

L'accord en perspective avec l'Amérique du Sud, particulièrement la hausse des importations de viande d'Argentine et du Brésil, est l'un des motifs de la mobilisation des agriculteurs attendue dans toute la France à partir de lundi 18 novembre.

Interpellée par une éleveuse, Annie Genevard a répondu: «On se bat comme des fous pour empêcher l'adoption de cet accord, d'abord parce que ça amènerait des quantités de productions, qui concurrenceraient nos propres productions», et qui sont «faites avec des substances qui sont interdites en Europe depuis des décennies et puis au prix de la déforestation». «Donc ça fait trois raisons pour lesquelles on ne peut pas être d'accord avec le Mercosur», a-t-elle ajouté.

Des «engagements sont tenus dans le budget 2025»

Les syndicats agricoles français sont catégoriquement opposés à la signature de cet accord, négocié depuis des décennies entre l'UE et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay et Bolivie). La commission de Bruxelles semble déterminée à signer ce dernier avant la fin de l'année.

Les paysans français craignent de subir les frais d'un accord qui permettrait à des pays comme l'Allemagne de vendre des voitures, au détriment de la souveraineté alimentaire européenne, et pressent le gouvernement français de rallier une majorité de blocage.

À propos de la mobilisation agricole du début de l'année, Annie Genevard a assuré avoir «eu à cœur d'honorer les engagements qui ont été pris auprès de vous il y a 10 mois». «Ces engagement sont tenus dans le budget 2025: il y a 300 millions d'euros d'allègements de charges et de fiscalité», pour les agriculteurs.