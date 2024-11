Heures creuses/Heures pleines : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau système

La Commission de régulation de l’énergie souhaite moderniser le système des heures pleines et creuses, en vigueur depuis près de 65 ans. L'ambition est d'adapter les plages horaires pour réduire les coûts et alléger la pression sur le réseau électrique.

Depuis près de 65 ans, le système des heures pleines et creuses a été un principe ingénieux qui a permis à de nombreux Français de réduire leur facture d’électricité. En programmant certains appareils, comme les lave-linges ou lave-vaisselle, pendant ces plages horaires à tarif réduit, les ménages ont la possibilité d’optimiser leur consommation énergétique.

Après un an de réflexion, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a souhaité moderniser ce dispositif et c'est pour cette raison qu'une consultation publique a été lancée pour encourager un modèle mieux aligné sur les réalités actuelles du marché de l’énergie et sur les habitudes de consommation.

Les plages horaires nocturnes pourraient être maintenues

L’objectif est bien évidemment celui d’inciter les Français à consommer lors de ces moments opportuns. La CRE a envisagé de rendre le système des heures creuses plus dynamique, en introduisant des variations selon les saisons.

Les heures creuses pourraient donc être décalées vers l’après-midi, en été, lorsque l’énergie solaire est la plus abondante. Avec le développement massif des énergies renouvelables en Europe, le modèle actuel, concentré en soirée, n’est pas pleinement optimal.

En hiver, les plages horaires nocturnes pourraient être maintenues pour répondre aux pics de consommation. Pour la Commission de régulation de l’énergie, cette réforme pourrait permettre de réduire les coûts pour les ménages, mais aussi alléger la pression sur le réseau électrique.

Pour profiter de ce nouveau système, les ménages devraient s’adapter avec de nouvelles technologies. Des appareils modernes peuvent programmer automatiquement les machines aux horaires les plus optimisées. De nouveaux tarifs devraient être mis en place pour inciter les Français à ajuster leurs habitudes.