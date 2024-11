Neige en France : pourquoi des flocons pourraient tomber jusqu'en plaine la semaine prochaine, selon les prévisions

Le mauvais temps devrait faire son retour la semaine prochaine, avec une baisse globale des températures et des premières chutes de neige. Si des flocons sont logiquement attendus sur les massifs montagneux, ils devraient également être observés dans certaines plaines.

Après la pluie… de la neige. Malgré une légère amélioration - et quelques rayons de soleil - ce week-end, après le passage d’une goutte froide sur la France, le beau temps devrait de nouveau disparaître la semaine prochaine pour laisser place à de la pluie, du froid et même de la neige en fin de semaine, sur les massifs montagneux mais aussi dans les plaines. Des flocons sont ainsi attendus dans sept départements français.

#Neige Où peut-il neiger en France la semaine prochaine ? La réponse dans notre article de ce soir https://t.co/VfaMR5ss4c pic.twitter.com/cpvqqK2gW7 — Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 15, 2024

Alors que sur les massifs montagneux, la neige peut déjà faire de brèves apparitions dès fin août - début septembre au-dessus de 2.000 à 2.500 m d'altitude, en plaine, on rencontre fréquemment des épisodes de neige dès la deuxième quinzaine du mois de novembre jusqu'en mars ou avril, parfois même au mois de mai.

Et pour cause : en automne, les masses d'air chaudes encore présentes sur le pays en début de saison sont progressivement confrontées à des masses d'air de plus en plus froides issues des régions polaires. Ces masses d’air se constituent au fil des semaines autour du pôle Nord qui reçoit de moins en moins d'énergie solaire.

Selon les configurations météorologiques, les masses d'air polaires peuvent descendre brutalement sur l'Hexagone, provoquant des chutes de neige jusqu'en plaine. Sans surprise, ce sont les régions au climat le plus continental, du centre-est au nord-est, qui sont souvent concernées en premier.

Sept départements concernés

Selon les prévisions de Météo-France, l’anticyclone présent au dessus du pays devrait en effet s’affaisser vers l'Atlantique dans les prochains jours, laissant la place à des conditions progressivement plus dépressionnaires pour le début de semaine prochaine. Ce retour de conditions plus humides et agitées, à partir de lundi, s'accompagnera de l’écoulement d'une masse d'air polaire maritime venue du Nord de l'Europe vers la France. Des conditions qui pourraient provoquer des chutes de neige en plaines.

La deuxième quinzaine de novembre devrait ainsi offrir à la France des flocons de neige, sur les massifs montagneux en basse, moyenne et haute altitude mais aussi dans des régions moins vallonées. Sept départements sont particulièrement concernés : le Cantal, les Hautes-Alpes, la Savoie, la Haute-Marne, la Moselle et le Bas-Rhin, en plus du Territoire de Belfort.

Dans la nuit de mercredi à jeudi il neigera dans le secteur d’Aurillac (Cantal), de Belfort (Territoire de Belfort) et de Chaumont (Haute-Marne). Les chutes de neige toucheront ensuite Gap et Bourg-Saint-Maurice dans les Alpes. Metz et Strasbourg pourraient également connaître leurs premières chutes de neige de la saison.