Paris : 200 personnes se sont rassemblées contre les violences faites aux enfants

Un peu plus de 200 personnes se sont réunies ce samedi à Paris contre les violences faites aux enfants et adolescents à la suite de l’appel d’une soixantaine d’associations et de syndicats.

Les organisateurs attendaient un demi-millier de personnes, mais ce ne sont finalement que 200 personnes qui se sont rendues place de la Nation à Paris ce samedi après-midi, pour la lutte contre les violences faites aux enfants.

«Je trouve inadmissible que nous ne soyons pas avec une place pleine cet après-midi. Les enfants souffrent, les enfants sont victimes de multiples violences et de discriminations et nous sommes incapables en France d’avoir une place de la Nation pleine», a déclaré Claire Bourdille, fondatrice du collectif «Enfantiste», à l’AFP.

«La société doit se mobiliser contre les violences faites aux enfants et aux ados», a-t-elle continué. Elle a par ailleurs insisté sur le fait que la protection des enfants devrait être un sujet majeur de la prochaine campagne présidentielle.

Des rassemblements dans d'autres grandes villes de France

D’autres rassemblements ont été organisés dans une quinzaine d’autres villes, notamment à Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulouse ou encore Lille.

De nombreux syndicats et associations sont à l’origine de l’appel au rassemblement dans toutes ces villes, parmi lesquels figurent la Fondation pour l’enfance, les syndicats FSU et Solidaires, ou encore le Syndicat national des professionnels de la petite enfance (SNPPE).

A travers ces rassemblements, ils souhaitaient «dire stop» «aux infanticides, à l'inceste, à la pédocriminalité, à l'exploitation et aux mutilations sexuelles, aux maltraitances, au mariage forcé, à la violence éducative ordinaire, aux violences intra-familiales et institutionnelles, aux multiples discriminations et à toutes formes de violences» faites aux enfants et adolescents.