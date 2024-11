Prise d'otages dans un restaurant à Issy-les-Moulineaux : les quatre salariés libérés et le suspect interpellé

Les quatres salariés retenus dans un restaurant à Issy-les-Moulineaux près de Paris, ce samedi 16 novembre, ont été libérés et le preneur d'otage arrêté par les forces de l'ordre et placé en garde à vue, selon une source proche du dossier à CNEWS.

Un homme armé d'un couteau s'est retranché dans le restaurant de ses parents à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ce mardi 16 novembre, a-t-on appris auprès d'une source proche du dossier. Selon nos informations, les quatre salariés qui se trouvaient retenus par le suspect ont été libérés et le preneur d'otage a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. L'intervention s'est déroulée sans incident, et il n'y a pas eu de blessé.

Cet homme «au profil toxicomane» selon une source proche du dossier, et qui d'après une source policière avait déjà «commis des faits similaires» chez lui en 2022 «avec menace de suicide», détenait dans le restaurant «quatre employés» mais ni «clientèle ni public». L'homme, âgé d'environ 35-40 ans n'est par ailleurs pas connu de la justice.

une enquête ouverte pour «arrestation, enlèvement, et séquestration»

Un médiateur de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention, unité d'élite de la police parisienne) a été «engagé, en raison de la volonté de suicide de l'intéressé». Un important dispositif des forces de l'ordre encadrait le restaurant à quelques dizaines de mètres du périphérique parisien. Des tireurs d'élite ont été dépêchés sur place.

Selon nos informations, le parquet de Nanterre à ouvert une enquête pour «arrestation, enlèvement, et séquestration» confiée au SDPJ 92. Le suspect devrait par ailleurs faire l'objet d'un examen psychiatrique de compatibilité avec le régime de la garde à vue.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a adressé un «immense merci» aux forces de l'ordre et notamment à la BRI pour son intervention réussie.