Qui est Étienne Guillet, le nouvel évêque de Saint-Denis, nommé par le pape François ?

Le père Étienne Guillet a été nommé, ce vendredi 15 novembre, évêque de Saint-Denis (Île-de-France) par le pape François. Il entrera en fonction le 16 février 2025.

Le pape François a nommé le père Étienne Guillet, âgé de 48 ans, évêque de Saint-Denis, dans la région de l’Île-de-France, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège, ce vendredi 15 novembre.

Ce prêtre du diocèse de Versailles, engagé dans la pastorale des prisons et des gens du cirque, venait juste d’être nommé curé à Mantes-la-Jolie après une mission de neuf ans à Trappes.

La messe d’ordination et d’installation du nouvel évêque aura lieu le 16 février prochain en la cathédrale de Saint-Denis, a indiqué la Conférence des évêques de France. Le père Guillet succède à ce poste à Mgr Pascal Delannoy, qui été nommé archevêque de Strasbourg le 28 février dernier.

Une vie de curé à Trappes

Né le 28 octobre 1976 à Abbeville, Étienne Guillet a obtenu un diplôme de l’École de Hautes Études Commerciales du Nord (EDHEC), avant d’intégrer le séminaire à Issy-les-Moulineaux, puis au séminaire des Carmes à Paris. Il a étudié la théologie à l’Institut catholique de Paris.

Ordonné prêtre le 25 juin 2006 pour le diocèse de Versailles, il a servi en paroisse à Mantes-la-Jolie, où il s’est dédié notamment à la jeunesse, puis à Houilles et Carrières-sur-Seine et à la paroisse Saint-Georges de Trappes en Yvelines de 2015 à 2024.

Dans cette dernière affectation, il a connu une réalité marquée par l’islamisme, au sein d’une population à 75% d’origine immigrée. «Je ne suis pas le curé du millier de chrétiens de la ville. Je suis le curé des 32.000 habitants, parce que leur sort m’intéresse tout autant. […] Une vie de curé à Trappes, c’est aussi être l’ami des non-chrétiens», assurait récemment dans un entretien le père Guillet, qui entretenait de bonnes relations avec la mosquée de la ville.

En charge d'un diocèse de 84 paroisses

En parallèle, ces dernières années, le père Guillet a été aumônier de l’établissement pénitentiaire pour mineurs à Porcheville, ainsi qu’aumônier des forains et gens du cirque. Au niveau du diocèse de Versailles, il a été membre du Conseil épiscopal et vicaire épiscopal pour la charité et la mission.

Il venait d’être nommé à la rentrée curé du groupement paroissial de Mantes-la-Jolie. Il trouvera à Saint-Denis un diocèse de 84 paroisses regroupées en 19 unités, desservies par 118 prêtres et 26 diacres permanents.