Disparition inquiétante dans la Loire : un appel à témoins lancé pour retrouver Léo, 19 ans

La gendarmerie de Villerest (Loire) a lancé un appel à témoins ce samedi 16 novembre après la disparition inquiétante, de Léo Pronchery 19 ans.

Ses proches très inquiets. Un appel à témoins a été lancé ce samedi par la gendarmerie de Villerest (Loire), pour tenter de retrouver un adolescent de 19 ans, porté disparu de «l’établissement de nuit “Le club 50"» à Roanne.

Léo Pronchery vivant au 25 allée des écoles à Villerest, mesure 1,83 m et pèse environ 70 kilos. Selon le signalement lancé par les autorités, le jeune homme est de «corpulence mince et élancée» et arbore «une chevelure épaisse couleur châtain clair».

APPEL À TÉMOINS





Nous vous remercions pour vos partages ! pic.twitter.com/gdvVJkJHqb — Gendarmerie de la Loire (@Gendarmerie_042) November 16, 2024

Au moment de sa disparition, il portait un «jean bleu, chemise blanche, pull-over noir, doudoune bleue, Nike air force one blanches avec logo Nike noir».

Si un citoyen détient une information, la gendarmerie de Villerest les invite à les contacter au 04.77.68.16.44.