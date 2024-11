Charente-Maritime : le détenu qui s'était échappé d’une prison en sortant les poubelles a été retrouvé

Un homme de 28 ans, qui avait réussi à s’échapper de la maison d’arrêt de Saintes jeudi dernier, a été retrouvé et placé en garde à vue. Il était parvenu à s’enfuir alors qu’il était chargé de sortir les poubelles.

Une cavale de courte durée. Jeudi 14 novembre, un détenu âgé de 28 ans s’est échappé de la maison d’arrêt de Saintes en Charente-Maritime, d’après France Bleu.

Chargé de sortir les poubelles de l’établissement, le détenu était parvenu à échapper à la vigilance du gardien qui l’accompagnait et à s'enfuir. Condamné depuis octobre pour vol par effraction, il devait rester jusqu’au mois d’août 2025 derrière les barreaux.

Retrouvé après trois jours de fuite

Mais la cavale du jeune homme a été de courte durée. Il a été retrouvé dimanche 17 novembre et immédiatement placé en garde à vue, a déclaré le procureur à Sud Ouest.

Déjà incarcéré précédemment, il venait tout juste d’être autorisé à participer aux activités de la prison à l’occasion d’une commission disciplinaire unique (CPU), selon nos confrères de France Bleu.

À noter qu’en France, «l’évasion est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende», pose l’article 434-27 du Code pénal. Dans des cas plus extrêmes, «lorsque l’évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers», les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.