Colère des agriculteurs : les engins vont-ils pénétrer dans la capitale ?

Plus de 80 actions ont été lancées ce lundi par les syndicats agricoles majoritaires afin de montrer leur opposition au traité de libre-échange avec le Mercosur. Mais, moins d’un an après la mobilisation historique, les agriculteurs ont-ils prévu de monter sur Paris et de bloquer la capitale ?

Les agriculteurs prêts à se faire entendre. Moins d'un an après une mobilisation historique dans les campagnes, qui avait abouti en janvier à des blocages de sections d'autoroutes dans le pays, les syndicats agricoles estiment que le compte n'y est pas. Ils ont de nouveau appelé leurs troupes à manifester mais en ordre dispersé, à l'approche de leurs élections professionnelles qui se tiendront en janvier.

La FNSEA, qui se présente comme un syndicat « responsable», soucieux de ne «pas ennuyer les Français», cherche à se démarquer de la Coordination rurale (CR, 2e syndicat agricole), coutumière des actions coup de poing et qui a beaucoup gagné en visibilité l'hiver dernier.

«Pas à l’ordre du jour»

Contacté par CNEWS, le premier syndicat agricole français assure que la montée des agriculteurs dans la capitale française «n’est pas à l’ordre du jour». La FNSEA a également précisé que «tous les éléments présentés lors de la conférence de presse de mercredi dernier sont toujours d’actualité».

Conf de presse #FNSEA @JeunesAgri [1/4] | Mobilisation des agriculteurs dès le 18 novembre.



Pour @HorelPierrick : "On ne va pas assez loin et on ne va pas assez vite. On a une catalysassions de la colère, qui va s'exprimer sur des mobilisation partout sur le… pic.twitter.com/dIaSlQ88TU — La FNSEA (@FNSEA) November 13, 2024

«Notre objectif n'est pas d'ennuyer les Français, encore moins de les affamer comme d'autres syndicats ont pu l'évoquer. Notre objectif est de faire pression sur les pouvoirs publics pour faire en sorte que nos revendications autour de la dignité du métier, du revenu, de la simplification et de la promotion de la souveraineté alimentaire soient entendues», avaient alors insisté la FNSEA et Jeunes agriculteurs.

Vers un durcicement du mouvement ?

En revanche, si la venue des agriculteurs à Paris «n’est pas à l’ordre du jour», le premier syndicat agricole français met en garde malgré tout qu’«aucune piste n’est écartée». De son côté, le syndicat Jeunes Agriculteurs, également contacté par CNEWS, affirme qu’il n’y a actuellement «pas d’action prévue à Paris».

Cependant, pour la Coordination rurale, ce n’est pas le même son de cloche. Le deuxième syndicat agricole a choisi d'attendre la tenue de son congrès (mardi et mercredi) pour amplifier sa mobilisation. Elle promet «une révolte agricole» avec un «blocage du fret alimentaire» dès mercredi dans le Sud-Ouest si «aucune avancée» n'est constatée sur le dossier Mercosur. La situation pourrait donc évoluer dans les prochains jours.